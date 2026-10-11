"بلا أجنحة" و"الحزن يخيم عليّ" يفتتحان الفنون الأدائية بمهرجان "دي-كاف"

يفتتح مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف" بعد غد "الثلاثاء"، برنامج الفنون الأدائية ضمن فعاليات دورته الـ14، المقامة خلال الفترة من 11 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل، بعرضي الرقص المعاصر "بلا أجنحة" و"الحزن يخيم عليّ"، من إنتاج فرقة "نورذرن أتيتيودز" الأيرلندية الشمالية، في تجربة فنية تمزج الحركة بالسرد، وتتناول الفقد والذاكرة والهوية الثقافية.

ويُقدم عرض "بلا أجنحة"، للمرة الأولى في العالم العربي، يومي 13 و14 أكتوبر، في ساحة روابط للفنون بالقاهرة في الثامنة مساءً، قبل انتقاله إلى مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية يوم 16 أكتوبر، في السابعة مساءً.

ويعتمد العرض الفردي من تصميم وأداء مايكل ماكفوي، على توظيف الرقص والموسيقى الحديثة والتراثية لاستكشاف الفولكلور الأيرلندي وتحويل مشاعر الفقد إلى حكاية حركية، بدعم من المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة "كالتشر أيرلاند".

ويأتي العمل ضمن مشروع "صوتنا معًا الآن"، الممول من المجلس الثقافي البريطاني، بالتعاون بين مهرجانات بلفاست الدولي للفنون ورام الله للفنون المعاصرة و"دي-كاف"، وبإنتاج "المشرق للإنتاج".

ويواصل المهرجان تقديم تجارب فنية معاصرة متنوعة في مساحات ثقافية متعددة بالقاهرة والإسكندرية، تشمل المسرح والرقص والموسيقى والفنون البصرية والسينما والعروض الرقمية.