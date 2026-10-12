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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

10 آلاف عبوة غذائية و5 آلاف قطعة ملابس.. قافلة تحيا مصر تصل شلاتين لدعم أهالي الجنوب

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أطلق صندوق «تحيا مصر»، بالتعاون مع جامعة عين شمس ومحافظة البحر الأحمر، قافلة متكاملة بمدينة شلاتين لدعم أهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد، بمساهمات تشمل المواد الغذائية والملابس والمستلزمات المدرسية والأجهزة الكهربائية، إلى جانب خدمات الرعاية الصحية والدعم الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، وتستمر فعالياتها حتى الخميس 15 أكتوبر الجاري.

وشهد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، إطلاق القافلة، بحضور المهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد البنا، رئيس مدينة شلاتين، وعمرو التهامي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي صندوق «تحيا مصر» والقيادات التنفيذية.

10 آلاف عبوة غذائية و1500 حقيبة مدرسية

وتتضمن المساهمات المقدمة لأهالي مدن الجنوب 10 آلاف عبوة من المواد الغذائية الأساسية، و5 آلاف قطعة ملابس، و1500 حقيبة مدرسية مجهزة بالأدوات الدراسية، و40 جهازًا كهربائيًا موزعة على 5 مجموعات، بواقع 8 أجهزة لكل مجموعة.

وتشمل القافلة توفير 20 كرسيًا متحركًا، إلى جانب عدد من المشايات والحفاضات، لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

قافلة طبية تبدأ أعمالها الاثنين

وتبدأ القافلة الطبية أعمالها بمدينة شلاتين الاثنين 12 أكتوبر، لتقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن البرنامج المتكامل، الذي يجمع بين الدعم الغذائي والاجتماعي والتعليمي والصحي، وفقًا لاحتياجات الأسر المستفيدة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن وصول الخدمات والمبادرات التنموية إلى أهالي مدن الجنوب يمثل أحد المحاور الأساسية للعمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أن كرامة المواطن وحقه في حياة كريمة يمثلان أساس الجهود المبذولة لتوفير الخدمات والرعاية لمختلف الفئات، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح البرقي أن أهمية القوافل لا تتوقف عند حجم المساعدات المقدمة، بل تمتد إلى قدرتها على تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتحقيق أثر مباشر في حياتهم، مؤكدًا أهمية التنسيق بين المحافظة وصندوق «تحيا مصر» وجامعة عين شمس لضمان وصول المساهمات إلى مستحقيها.

ووجّه المحافظ بتكثيف التنسيق والمتابعة الميدانية بين الجهات المشاركة، لضمان انتظام تقديم الخدمات وتوزيع المساعدات وفقًا للضوابط المحددة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأهالي.

تأتي القافلة في إطار التعاون بين المؤسسات التنفيذية والأكاديمية والتنموية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لأهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد، ودعم الأسر الأولى بالرعاية في مجالات الغذاء والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

الغردقة البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر

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