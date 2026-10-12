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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه الشرب الجديد ببني سويف يشدد على ضرورة تكاتف كافة القطاعات للنهوض بمنظومة العمل

مياه الشرب بني سويف
مياه الشرب بني سويف

عقد المهندس، عصام  محمد أحمد بدوي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، اجتماعا موسعا برؤساء القطاعات و مديري العموم بالشركة، حيث بدأ الاجتماع بالتعارف و عرض الأسس الذي سيقوم عليه التعاون و التواصل، مشير إلي تحسين جودة العمل والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات المفهومية والإدارية لرفع كفاءة العمليات اليومية وتسهيل الإجراءات، كذلك مناقشة آليات المتابعة الميدانية للوقوف على التحديات أولاً بأول وتقديم الحلول السريعة.


وأكد المهندس عصام بدوي، أن الأولوية للملفات الساخنة و التي تتعلق بالمشروعات الجاري تنفيذها و عمل رصد و خطة بالمشكلات التي تواجه المواطنين و حلها وتوفير مستوي خدمة متميزة، كما ناقش آليات تعظيم الإيرادات و تنشيط التحصيل، مشدد علي ضرورة تكاتف كافة القطاعات للنهوض بمنظومة العمل بالشركة و إتباع الضوابط و اللوائح المنظمة لسير العمل الإداري بشكل سليم مما سينعكس علي جودة العمل و حسن إستغلال الموارد مما سيؤدي إلي تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين في بيئة عمل وفقاً لمعاير قياسية و الأرتقاء بسرعة الأداء الخدمي.

بني سويف مياه بني سويف الشرب ببني سويف

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