بريطانيا تعزز دفاعاتها الوطنية ضد مخاطر الذكاء الاصطناعي المتزايدة

أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاعات السيبرانية في البلاد، استنادا إلى تجارب رائدة نجحت في تحديد ومعالجة أكثر من ألف ثغرة أمنية.

وأوضحت الحكومة البريطانية - في بيان لها اليوم الإثنين- أنه سيتم النظر في تعزيز الحماية ضد تهديدات الذكاء الاصطناعي الناشئة في المملكة المتحدة من خلال مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة، بما في ذلك كيفية تحديد الحوادث الخطيرة للذكاء الاصطناعي والحوادث الوشيكة والإبلاغ عنها.

وأشارت إلى أنه يجري العمل حاليا على إعداد بريطانيا لمواجهة الحوادث الخطيرة التي تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة، كما تجري حاليا تقييمات دقيقة لأحدث جيل من النماذج من خلال معهد أمن الذكاء الاصطناعي.

وأكد البيان أن بريطانيا ستحظى بحماية أفضل من المخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي المتطور باستمرار من خلال مجموعة من الإجراءات، حيث تعجل الحكومة بتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاعات السيبرانية، ودراسة سبل تعزيز الحماية القانونية، والاستعداد للحوادث الخطيرة التي تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة.