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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باريس تحقق في محتوى يحض على الكراهية والعنف على الفيسبوك

موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
أ ش أ

فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً أوليا بشأن مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مرتبطة بوسيلة إعلامية فرنسية، وذلك على خلفية محتوى يتضمن منشورات عنصرية، فضلًا عن دعوات إلى الكراهية والعنف.

وأوضحت النيابة العامة، اليوم /الثلاثاء/، أن التحقيق جاء عقب بلاغ تقدم به أحد النواب في 27 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت فتح التحقيق في 11 سبتمبر الماضي، وأُسندت التحقيقات إلى المكتب المركزي لمكافحة جرائم الكراهية.

وأضافت النيابة أن التحقيق يتناول شبهات التحريض على التمييز والسب العلني والتهديد بالقتل، إلى جانب وجود عشرات الصور المركبة والمنشورات والتعليقات العنصرية، فضلًا عن دعوات إلى الكراهية والعنف والمضايقات.

النيابة العامة باريس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

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