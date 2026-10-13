وزير الكهرباء الكويتي يبحث مع السفير الفرنسي التعاون في مشروعات إنتاج الطاقة وتحلية المياه

بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي الدكتور صبيح المخيزيم، مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت، أوليفييه جوفان، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة.

وتناول اللقاء فرص التعاون في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة القدرات الإنتاجية، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير محطات توليد الكهرباء، إلى جانب تحديث شبكات توزيع الكهرباء وتعزيز كفاءتها واستقرارها، والاستفادة من تقنيات تخزين الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.

وناقش الجانبان أيضا مجالات التعاون في قطاع المياه، بما يشمل تطوير شبكات توزيع المياه، ومشروعات تحلية مياه البحر، والاستفادة من الحلول والتقنيات الحديثة في معالجة المياه وإعادة استخدامها، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها.

وذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية، واستكشاف فرص التعاون الفني والتقني في المشروعات المستقبلية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم تطوير البنية التحتية ويعزز أمن واستدامة إمدادات الطاقة والمياه في دولة الكويت.