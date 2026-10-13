سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع فرانك ماسون

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة رئيس مجلس إدارة النادي بالتنسيق مع حازم الرجال أمين الصندوق و ك محمد خميس و ك محمد رمضان أعضاء مجلس إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب الأمريكي الجنسية " فرانك ماسون " للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة

و سبق للاعب فرانك ماسون تمثيل أندية -sacra

الامريكى ونادى SLUC Nancy الفرنسى ونادى Fujian Xunxing الصيني ونادى Limoges CSP الفرنسي

و يُجيد " ماسون " اللعب في مركز صانع الالعاب " 1 " ، وقد أبدى الكابتن احمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بالقدرات الفنية و المهارية ل " مايسون " و بناءً عليه تم التعاقد مع اللاعب ، و من المُقرر أن يصل اللاعب مطلع ديسمبر القادم إلى مدينة الإسكندرية لخوض الكشف الطبى و الانضمام لصفوف الفريق استعدادا لخوض منافسات بطولة الدوري السوبر و كأس مصر .