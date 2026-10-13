محافظ الغربية: نعد أولى المحافظات التي تنطلق منها منصة «حوار».. وندعم الأفكار والمبادرات وتحويلها لمشروعات منتجة

أكد محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي، أن المحافظة تعد أولى المحافظات التي تنطلق منها منصة «حوار»، وتحرص على دعم الأفكار والمبادرات القابلة للتطبيق وتحويلها إلى مشروعات منتجة توفر فرص عمل للشباب.

وذكرت المحافظة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن المحافظ استقبل وفدًا من وزارة التنمية المحلية والبيئة ومنصة «حوار» التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتكريم أصحاب عدد من المبادرات والأفكار التنموية المقدمة عبر المنصة، والتي تستهدف دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز الشمول المالي، وذلك في حضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ.

واشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء الإعلان عن مشروع «تجفيف الفاكهة» بمحافظة الغربية، الذي يستهدف تمكين الشباب اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مستدامة، فضلًا عن دعم الشمول المالي بقرية السملاوية،حيث تم إطلاق نموذج إلكتروني «فورم» لحصر الراغبين في إقامة مشروعات لتجفيف الفاكهة، والتعرف على خبراتهم وإمكاناتهم واحتياجاتهم التمويلية والفنية والتدريبية، تمهيدًا لدراسة فرص التأهيل والتمكين وتطوير المشروعات وفقًا للضوابط والإمكانات المتاحة، بما يدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية، ويعزز الاستفادة من المحاصيل الزراعية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب والراغبين في العمل الحر وإقامة مشروعاتهم الخاصة، ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/ZT3giPbiuc1ompYk7

وأكد حرص المحافظة على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة لإنجاح التعاون مع منصة «حوار»، وتعزيز دورها في استقبال أفكار المواطنين ومقترحاتهم والاستفادة منها في دعم خطط التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك مقومات اقتصادية وإنتاجية متنوعة، في ظل ما تضمه من تكتلات اقتصادية وقرى منتجة تمثل قاعدة مهمة لدعم الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتعزيز قدرات الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن المحافظة تحرص على دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها، بما يساعد على استمرار أنشطتها وتوسيع نطاق الاستفادة منها، مؤكدا أهمية الاستماع إلى أصحاب الأفكار والمشروعات والتعرف على احتياجاتهم، وبحث المقترحات التي يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب والأسر الراغبة في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بإمكانات محدودة.

وقال المحافظ إن دعم الأفكار المبتكرة يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية المحلية، وإن المحافظة تولي اهتمامًا بالمقترحات القابلة للتطبيق والتي تحقق فائدة مباشرة للمواطنين، مع العمل على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لدراسة تلك الأفكار وتحديد آليات الاستفادة منها وفقًا لطبيعة كل مشروع والإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحويل الأفكار الجادة إلى مشروعات منتجة توفر فرص العمل وتدعم الاقتصاد المحلي.

بدوره، أكد المهندس عبد العزيز سعيد نائب مرصد التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والبيئة وممثل الوزارة بلجنة فرز ودراسة الأفكار والمبادرات الواردة على منصة «حوار»، أن المبادرات المطروحة تدعم توجه الوزارة نحو الانتقال من دراسة الأفكار إلى تنفيذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية التخطيط التشاركي والتنسيق بين الجهات المعنية للاستفادة من المقترحات المقدمة، بما يتوافق مع احتياجات المحافظات وأولوياتها التنموية.

وأوضح أن التعاون مع منصة «حوار» يأتي في إطار توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، بتوسيع مشاركة المواطنين في تقديم الحلول والمبادرات التنموية والاستفادة من الأفكار النوعية التي تعكس احتياجات المجتمعات المحلية، بما يعزز فرص تبني المبادرات القابلة للتطبيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويدعم الاستفادة من المقترحات التي يمكن أن تسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

وقال إن الوزارة استقبلت أكثر من 100 مبادرة، وعقدت أكثر من 30 اجتماعًا مع أصحاب المبادرات والجهات المعنية، وبدأت تنفيذ المبادرات الواعدة على أرض الواقع، إلى جانب طرح موضوع الحد من التلوث البلاستيكي للحوار المجتمعي عبر المنصة وعقد جلسة نقاشية حوله، فضلًا عن عقد جلسات أخرى للتعريف بجهود الوزارة والاستماع إلى آراء المواطنين وأفكارهم والرد على استفساراتهم، بما يسهم في تعزيز الحوار المجتمعي، مضيفا أن الوزارة استحدثت مؤشر أداء لقياس تنفيذ المبادرات ضمن خطة عملها.

وبدورها ، أكدت مروة عبد المعطي، مدير الإدارة العامة للاتصال المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس لجنة فرز ودراسة الأفكار والمبادرات الواردة على منصة «حوار»، أن المركز يستهدف من خلال المنصة تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، وتوسيع نطاق الاستفادة من الأفكار والمقترحات المجتمعية، بما يسهم في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأوضحت أن المنصة تتيح للمواطنين طرح أفكارهم ومقترحاتهم ومبادراتهم في مختلف المجالات، بما يعزز فرص إجراء حوار حقيقي وبنّاء بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن آليات التواصل لا تقتصر على استقبال المقترحات، وإنما تمتد إلى تقديم ردود وإيضاحات للمواطنين بشأنها، ودراسة الأفكار بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة الفاعلة في مناقشة القضايا ذات الأولوية.

وأضافت أن منصة «حوار» تعمل على ترسيخ دورها باعتبارها حلقة وصل فعالة بين الحكومة والمواطنين، من خلال الاستماع إلى احتياجاتهم وأفكارهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة المقترحات المطروحة وبحث إمكانية الاستفادة منها، بما يدعم جهود التنمية ويعزز ثقة المواطنين في قنوات المشاركة المجتمعية.

وفي شأن آخر، أشاد محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي، بنجاح الفريق الطبي بمركز أورام طنطا في إجراء جراحة دقيقة بالمنظار لسيدة تبلغ 68 عامًا، لاستئصال الرحم والمبايض والغدد الليمفاوية بالحوض، بعد إصابتها بورم خبيث ببطانة الرحم، في إنجاز يعكس كفاءة الأطقم الطبية بالمركز.

وأكد المحافظ أن هذه النجاحات تعكس تطور مستوى الخدمات الطبية المتخصصة بالمحافظة، مثمنًا جهود الفرق الطبية في تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى،وموجها باستمرار دعم المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن حالة المريضة شهدت تحسنًا وتعافيًا بعد العملية، بجهود الفريق الطبي والجراحي وفريقي التخدير والتمريض، تحت رعاية الدكتور محمد شوقي الموافي، مدير عام مركز أورام طنطا.