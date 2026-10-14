18.8 % ارتفاعا في التجارة الخارجية الصينية لتصل إلى نحو 6 تريليونات دولار خلال 9 شهور

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة الصينية للجمارك، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي واردات الصين وصادراتها بنسبة 18.8% على أساس سنوي ليصل إلى 39.94 تريليون يوان (حوالي 5.94 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي.

وأشارت البيانات - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى محافظة التجارة الخارجية الصينية على زخم قوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، مع تسجيل الصادرات والواردات نموا سريعا، وبلوغ معدل النمو الإجمالي أعلى مستوى له خلال الفترة نفسها في خمس سنوات.

وتسارع النمو على مدار العام، حيث ارتفع معدل النمو من 15.3% في الربع الأول إلى 18.3% في الربع الثاني، ثم إلى 22.3% في الربع الثالث.

وقال وانج جيون، نائب رئيس الهيئة، إن نمو التجارة الخارجية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري كان الأسرع خلال الفترة نفسها في السنوات الخمس الماضية، مع تسارع معدلات النمو ربع السنوية والشهرية عموما، مشيرا إلى أن أحدث البيانات الدولية تظهر أن معدل النمو هذا يأتي ضمن المعدلات الأعلى بين الاقتصادات الكبرى، وأن الصين لا تزال أكبر دولة في العالم من حيث تجارة السلع.

وأشارت بيانات الهيئة إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل إلى 23.2 تريليون يوان، في حين زادت الواردات بنسبة 22.3% لتصل إلى 16.74 تريليون يوان.

وفي سبتمبر وحده، بلغ إجمالي واردات الصين وصادراتها 5.16 تريليون يوان بزيادة 27.5% على أساس سنوي، متجاوزا حاجز 5 تريليونات يوان للمرة الأولى.

وارتفعت الصادرات خلال نفس الشهر بنسبة 29.6% على أساس سنوي لتصل إلى 3.03 تريليون يوان، كما زادت الواردات بنسبة 24.6% لتصل إلى 2.13 تريليون يوان.

وتوسعت تجارة الصين مع أكثر من 180 دولة ومنطقة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي. وبلغت التجارة مع شركاء التجارة الحرة 19.55 تريليون يوان، بزيادة 30%، وأسهمت بأكثر من 70% من إجمالي الزيادة في حجم التجارة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت التجارة مع الاقتصادات الأخرى الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسفيك (أبيك) بنسبة 23.9% لتصل إلى 24.07 تريليون يوان.

وزادت التجارة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 22.7% لتصل إلى 6.84 تريليون يوان، وارتفعت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.4% لتصل إلى 4.78 تريليون يوان، بينما زادت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 4.1% لتصل إلى 3.18 تريليون يوان.

وواصلت الصادرات التحول نحو محركات نمو جديدة وأعلى جودة. وأسهم قطاع تصنيع المعدات بنحو 90% من الزيادة في الصادرات، في حين شكلت السلع الوسيطة أكثر من نصف إجمالي الصادرات، ما دعم سلاسل الصناعة