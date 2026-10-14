قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟
مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية ويسكونسن الأمريكية
السعودية تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس
الأرصاد تكشف مفاجأة الطقس.. ارتفاع مؤقت للحرارة يعقبه اضطراب جوي واسع
تمهيدًا لـ «منتدى مصر 2026».. «معلومات الوزراء» يختتم ورش التحضير بمناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية
مدبولي يثمن نتائج الجولة الآسيوية للرئيس السيسي.. ويؤكد أهمية منتدى مصر 2026
مصر تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
الدفاع المدني السعودي: إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة بالرياض نتيجة اعتراض صاروخ باليستي
رئيس الوزراء: هدفنا من "منتدى مصر 2026" هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن
نسور السماء .. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 94 | فيديو
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات الخدمية وضبط الأسعار وجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

18.8 % ارتفاعا في التجارة الخارجية الصينية لتصل إلى نحو 6 تريليونات دولار خلال 9 شهور

الصين
الصين
أ ش أ

 أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة الصينية للجمارك، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي واردات الصين وصادراتها بنسبة 18.8% على أساس سنوي ليصل إلى 39.94 تريليون يوان (حوالي 5.94 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي.

وأشارت البيانات - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى محافظة التجارة الخارجية الصينية على زخم قوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، مع تسجيل الصادرات والواردات نموا سريعا، وبلوغ معدل النمو الإجمالي أعلى مستوى له خلال الفترة نفسها في خمس سنوات.

وتسارع النمو على مدار العام، حيث ارتفع معدل النمو من 15.3% في الربع الأول إلى 18.3% في الربع الثاني، ثم إلى 22.3% في الربع الثالث.

وقال وانج جيون، نائب رئيس الهيئة، إن نمو التجارة الخارجية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري كان الأسرع خلال الفترة نفسها في السنوات الخمس الماضية، مع تسارع معدلات النمو ربع السنوية والشهرية عموما، مشيرا إلى أن أحدث البيانات الدولية تظهر أن معدل النمو هذا يأتي ضمن المعدلات الأعلى بين الاقتصادات الكبرى، وأن الصين لا تزال أكبر دولة في العالم من حيث تجارة السلع.

وأشارت بيانات الهيئة إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل إلى 23.2 تريليون يوان، في حين زادت الواردات بنسبة 22.3% لتصل إلى 16.74 تريليون يوان.

وفي سبتمبر وحده، بلغ إجمالي واردات الصين وصادراتها 5.16 تريليون يوان بزيادة 27.5% على أساس سنوي، متجاوزا حاجز 5 تريليونات يوان للمرة الأولى.

وارتفعت الصادرات خلال نفس الشهر بنسبة 29.6% على أساس سنوي لتصل إلى 3.03 تريليون يوان، كما زادت الواردات بنسبة 24.6% لتصل إلى 2.13 تريليون يوان.

وتوسعت تجارة الصين مع أكثر من 180 دولة ومنطقة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي. وبلغت التجارة مع شركاء التجارة الحرة 19.55 تريليون يوان، بزيادة 30%، وأسهمت بأكثر من 70% من إجمالي الزيادة في حجم التجارة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت التجارة مع الاقتصادات الأخرى الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسفيك (أبيك) بنسبة 23.9% لتصل إلى 24.07 تريليون يوان.

وزادت التجارة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 22.7% لتصل إلى 6.84 تريليون يوان، وارتفعت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.4% لتصل إلى 4.78 تريليون يوان، بينما زادت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 4.1% لتصل إلى 3.18 تريليون يوان.

وواصلت الصادرات التحول نحو محركات نمو جديدة وأعلى جودة. وأسهم قطاع تصنيع المعدات بنحو 90% من الزيادة في الصادرات، في حين شكلت السلع الوسيطة أكثر من نصف إجمالي الصادرات، ما دعم سلاسل الصناعة

بيانات رسمية الهيئة العامة الصينية واردات الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

ترشيحاتنا

البريد الميت.. طن من المتفجرات عبر الحدود السورية| كيف وصلت الشاحنة إلى لبنان؟

البريد الميت.. طن متفجرات تعبر الحدود السورية| كيف وصلت الشاحنة إلى لبنان؟

الطاعون في روسيا.. هل تحولت الأزمة الصحية إلى سلاح سياسي؟

الطاعون.. هل تحولت الأزمة الصحية إلى سلاح سياسي بين روسيا وأوكرانيا؟

لحظة انتشال جثمان الشاب إسلام بعد 13 يوما من البحث

بعد 13 يومًا من البحث.. الإنقاذ النهري بأسيوط يعثر على جثمان شاب غرق في نيل بني شقير

بالصور

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟.. علامات تكشف تأثيرها عليك

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد