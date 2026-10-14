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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنظيم مؤتمر بالإسكندرية للتعريف بالخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز الثقافة المالية.. غدا

الرقابة المالية
الرقابة المالية
أ ش أ

تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، غدًا الخميس، مؤتمر «بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية - اعرف تستفيد» بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم استفادة مجتمع الأعمال والمواطنين منها.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن المؤتمر يأتي في إطار التزامها بترسيخ مفاهيم الشمول المالي في جميع أنحاء الجمهورية، وفقًا لرؤية «مصر 2030»، وتحقيق التوازن بين ازدهار الأنشطة المالية وحماية المتعاملين، والتوعية بحقوق والتزامات جميع الأطراف، بما يعزز إسهام القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الفعاليات تكتسب أهمية خاصة في ضوء المكانة الاقتصادية للإسكندرية، باعتبارها ثاني أكبر محافظة من حيث حجم الأنشطة الاقتصادية وتنوعها بعد العاصمة، واتساع أسواقها، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن كونها مركزًا حيويًا للأنشطة الخدمية واللوجستية والتجارية المرتبطة بالصناعات الثقيلة والغذائية والنقل البحري والاستيراد والتصدير.

وأوضحت الهيئة أن الفعاليات تعكس تنامي التعاون بين مؤسسات الدولة، ممثلة في الهيئة ومحافظة الإسكندرية، لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية، وتعريف المواطنين بكيفية اختيار مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية والتعامل معهم بصورة آمنة وواعية، وسبل حماية المتعاملين، إلى جانب دعم أصحاب المشروعات وتوفير حلول تأمينية وتمويلية تلائم الأنشطة والاحتياجات المختلفة.

وأشارت إلى أن رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام سيزور ديوان محافظة الإسكندرية، حيث يلتقي المحافظ المهندس أيمن عطية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي مجتمع الأعمال والغرف التجارية والاتحادات والشركات والجمعيات العاملة بالقطاع، لمناقشة آفاق توسيع الأنشطة المالية غير المصرفية وتعميقها بالمحافظة، وفرص النمو وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، والتحديات القائمة وسبل مواجهتها.

كما تتناول اللقاءات أبرز القرارات الجديدة الصادرة عن الهيئة، وآثارها المستهدفة في رفع جودة المنتجات والخدمات وتعزيز آليات الرصد المبكر للمخاطر.

ومن المقرر أن يحل عزام ضيفًا على جامعة الإسكندرية في لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب، لمناقشة حاضر القطاع المالي غير المصرفي في مصر ومستقبله، وأبرز المستجدات والآليات المستحدثة في البورصة وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل غير المصرفي، والقرارات الصادرة مؤخرًا لحماية المتعاملين ومواكبة احتياجاتهم.

وتتضمن الفعاليات افتتاح معرض «بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية» للخدمات المالية غير المصرفية باستاد الإسكندرية، على أن يكون مفتوحًا للجمهور، بهدف تعزيز التواصل بين الشركات المقدمة لخدمات التأمين وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري، والمواطنين.

ويُنظم المعرض بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، وبمشاركة موسعة من الاتحادات المتخصصة بالقطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، وعدد كبير من الشركات العاملة في سوق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل غير المصرفي، لعرض خدماتها ومنتجاتها الحديثة وتلبية الاحتياجات المتنامية، بما يسهم في تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب استعراض الأوعية والمسارات الآمنة للاستثمار تحت رقابة الهيئة.

وفي إطار نشر الثقافة المالية، يلقي مساعد رئيس الهيئة الدكتور محمد عبدالعزيز محاضرة تعريفية خلال فعاليات المعرض باستاد الإسكندرية، تتناول الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وسبل الاستفادة الآمنة والواعية من الخدمات التمويلية والتأمينية، لا سيما عبر وسائل التكنولوجيا المالية المتزايدة في السوق المصرية، وكيفية مواجهة الاحتيال والممارسات السلبية، وأسس اتخاذ القرار المالي السليم، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة والإسهام الاقتصادي للمواطنين.

كما يستضيف المجلس القومي للمرأة عددًا من قيادات الهيئة والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية في لقاء مفتوح مع السيدات، ضمن مبادرة «I invest» لنشر الثقافة المالية، للتعريف بأنشطة سوق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل غير المصرفي والتأجير التمويلي والتخصيم وسجل الضمانات المنقولة، ودور هذه الأنشطة في الانتقال من الادخار إلى الاستثمار والإنتاج، والمسارات التي تطلقها الهيئة لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

رقابة المالية مؤتمر «بناء القدرات بمحافظة الإسكندرية

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