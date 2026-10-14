اشتعال النيران في وزارة التعليم الألبانية.. آلاف الطلاب يصعّدون احتجاجاتهم علي أوضاع التعليم

اندلع حريق في وزارة التعليم الألبانية، اليوم الأربعاء، خلال اليوم الثاني من الاحتجاجات الطلابية على الفساد وأوضاع التعليم، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود في العاصمة تيرانا.

مظاهرات الطلاب في ألبانيا وفرنسا

وتجمع آلاف المتظاهرين أمام وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، وألقى بعضهم الطوب على المبنى، كما حطموا الحواجز المعدنية الموجودة على الأرصفة وقلبوا حاويات القمامة، وفقًا لما أظهرته لقطات مصورة لوكالة رويترز.

كما اندلع حريق في أحد فروع بنك رايفايزن القريب من موقع الاحتجاجات، بحسب شاهد عيان من رويترز.

وتُعد هذه المواجهات الأعنف منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للفساد في مايو الماضي، والتي شكلت تحديًا متزايدًا لحكومة رئيس الوزراء إيدي راما.

وقالت نائبة رئيس الوزراء ألبانا كوتشيو، في منشور على فيسبوك، إن الاحتجاج حق مشروع، لكنه لا يمكن أن يُستخدم ذريعة للعنف أو تدمير المدينة أو الاشتباكات العنيفة في وسط الطريق.

وأضافت: أدعو الطلاب وكل مواطن شريف يؤمن بحق التظاهر إلى الابتعاد عن العنف والتخريب.

وقال منظمو الاحتجاجات الطلابية إن مطالبهم تتعلق بأوضاع الجامعات، وتكاليف التعليم العالي، والدعم المالي، وفرص العمل بعد التخرج.

وتأتي هذه الاضطرابات في إطار موجة أوسع من النشاط الاحتجاجي الطلابي التي تجتاح أوروبا بسبب قضايا التعليم وظروف المعيشة.

وفي فرنسا، نظم طلاب المدارس الثانوية احتجاجات استمرت أسابيع، وأغلقوا مدارس للمطالبة بتوفير مزيد من المعلمين وتحسين المرافق، معتبرين أن تدهور مباني المدارس واكتظاظ الفصول الدراسية يقوضان العملية التعليمية.