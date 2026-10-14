التونسية أمل فتحي تخوض أولى تجاربها الغنائية باللهجة المصرية بأغنية لحظة إدراك

طرحت المطربة التونسية أمل فتحي ثالث أغانيها مع روتانا وأولى تجاربها الغنائية باللهجة المصرية، من خلال أغنية جديدة تحمل اسم «لحظة إدراك»، في خطوة فنية جديدة تستهدف من خلالها تقديم لون غنائي مختلف، يعتمد على المشاعر الإنسانية العميقة والتعبير عن أوجاع النفس وخيبات الأمل والصراعات التي يمر بها الإنسان في رحلته مع الحياة.



وتأتي أغنية «لحظة إدراك» بكلمات وألحان خالد جمال، وتوزيع موسيقي وميكس وماستر حاتم محسن، فيما يتولى سعيد إمام الإشراف العام على العمل، ويتولى وليد قنديل مهمة المنتج الفني، ليجتمع فريق العمل في تجربة غنائية تحمل طابعًا دراميًا، وتعتمد على التعبير عن المشاعر الصادقة التي قد يعجز الإنسان أحيانًا عن البوح بها.



وتخوض أمل فتحي من خلال الأغنية تجربة الغناء باللهجة المصرية للمرة الأولى، في اختيار فني يفتح أمامها آفاقًا جديدة للتواصل مع الجمهور المصري والعربي، خاصة أن اللهجة المصرية تحظى بمكانة بارزة في عالم الأغنية العربية، وتمثل مساحة واسعة لتقديم مختلف الألوان الموسيقية والموضوعات الإنسانية.



وتعتمد الأغنية على فكرة إنسانية مؤثرة، ترصد لحظة مواجهة الإنسان لحقيقة واقعه، عندما يشعر بالوحدة وغياب الدعم، ويكتشف أن من حوله لا يدركون حجم الألم الذي يعيشه، فيجد نفسه عالقًا بين الرغبة في الاستمرار والاستسلام أمام الضغوط المتراكمة .

وتعكس كلمات الأغنية حالة من الحزن الداخلي والصراع النفسي، إذ تتناول مشاعر الخذلان والتعب وفقدان القدرة على التكيف مع الظروف، إلى جانب محاولات متكررة للنهوض والتقدم، قبل أن تعيد الأزمات صاحبها إلى نقطة البداية، وكأنه يخوض معركة مستمرة مع نفسه ومع تفاصيل حياته اليومية.

وتقول كلمات الأغنية: لحظة إدراك إن مافيش ولا حد معاك وإن الناس كلها ناسياك، وإن ما حدش حاسس بيك وإن الأيام مش فل ومش على ما يرام وإن ما فيش ولا أي كلام يوصف اللي شوفته في عينيك، من جوايا بتألم وأرفض إني بتكلم بس الحزن في قلبي معلم طب أستسلم ولا ايه، لقدام بأخد خطوة في ثانية أرجع ورا مليون خطوة وتايهة مش برسى على محطة بعمل خطة بتبوظ ليه، مليان أوجاع أنا إنسان حرفيا ضاع أنا بيدور جوايا صراع واقف على تكة وبنهار وأهرب أروح فين، من حزني ومن دمع العين وأجيب صبر أنا تاني منين، أنا بتعذب جوايا نار ضحكوا علينا قالوا سهلة وقالوا بكرة كده هيكون أحلى وقالوا الكنز في أخر الرحلة، وأخر الرحلة وجع وجراح الطاقة واحد في المية والدنيا مكملة عليا وكل شئ باهت حواليا مش بتأقلم مش برتاح .

وتعد أغنية لحظة إدراك الثالثة التي تتعاون فيها مع روتانا، حيث طرحت سابقا أغنية بعنوان مانحساب باللهجة الليبية وهى من كلمات وألحان محمد شوقى وتوزيع عزو العمامى، وأغنية حبك شاعل قلبي، من كلمات أشرف شبار وألحان عبد الله خياط واشراف عام سعيد امام .