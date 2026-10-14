قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط يطالب بإعادة التعريف بقادة حرب أكتوبر: من ينسى هذا التاريخ لا يمكن أن يكون مصريا
رسالة نارية من أبو الغيط لـ سموتريتش: ربما نسوا حرب أكتوبر المرعبة
أبو الغيط: مصر شهدت إنجازات في مختلف القطاعات خلال عهد الرئيس السيسي
أبو الغيط: الشعب المصري أنقذ مصر في 30 يونيو كما فعل بحرب أكتوبر
أبو الغيط: الرئيس السيسي تصدى لتحدي إنقاذ الدولة بعزيمة وإرادة قوية
رد حاسم من السادات.. أبو الغيط يكشف كواليس طرح مصري للانسحاب الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر
التشاور الاجتماعي يوصي بمد الدورة النقابية لمدة عام آخر
مفاجآت بالجملة في تشكيل ليفربول أمام لاسك بدوري الأبطال
فرانس برس: السعودية تؤجّل بطولة «Six Kings Slam» العالمية للتنس بعد هجمات الفصائل المسلحة
«أبو الغيط» عن زيارة الرئيس السيسي الآسيوية: مصر تستحق أن تقف بين النمور الآسيوية بالمستوى نفسه
أبو الغيط: الاستراتيجية المصرية جمعت بين القوة العسكرية والدبلوماسية لاستعادة سيناء
«كان نفسي يكون عايش ليقول عندكم السيسي».. كيسنجر يشيد بالقادة العظام لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

التونسية أمل فتحي تخوض أولى تجاربها الغنائية باللهجة المصرية بأغنية لحظة إدراك

التونسية أمل فتحي تخوض أولى تجاربها الغنائية باللهجة المصرية بأغنية لحظة إدراك
التونسية أمل فتحي تخوض أولى تجاربها الغنائية باللهجة المصرية بأغنية لحظة إدراك
أوركيد سامي

طرحت المطربة التونسية أمل فتحي ثالث أغانيها مع روتانا وأولى تجاربها الغنائية باللهجة المصرية، من خلال أغنية جديدة تحمل اسم «لحظة إدراك»، في خطوة فنية جديدة تستهدف من خلالها تقديم لون غنائي مختلف، يعتمد على المشاعر الإنسانية العميقة والتعبير عن أوجاع النفس وخيبات الأمل والصراعات التي يمر بها الإنسان في رحلته مع الحياة.


وتأتي أغنية «لحظة إدراك» بكلمات وألحان خالد جمال، وتوزيع موسيقي وميكس وماستر حاتم محسن، فيما يتولى سعيد إمام الإشراف العام على العمل، ويتولى وليد قنديل مهمة المنتج الفني، ليجتمع فريق العمل في تجربة غنائية تحمل طابعًا دراميًا، وتعتمد على التعبير عن المشاعر الصادقة التي قد يعجز الإنسان أحيانًا عن البوح بها.
 

وتخوض أمل فتحي من خلال الأغنية تجربة الغناء باللهجة المصرية للمرة الأولى، في اختيار فني يفتح أمامها آفاقًا جديدة للتواصل مع الجمهور المصري والعربي، خاصة أن اللهجة المصرية تحظى بمكانة بارزة في عالم الأغنية العربية، وتمثل مساحة واسعة لتقديم مختلف الألوان الموسيقية والموضوعات الإنسانية.
 

وتعتمد الأغنية على فكرة إنسانية مؤثرة، ترصد لحظة مواجهة الإنسان لحقيقة واقعه، عندما يشعر بالوحدة وغياب الدعم، ويكتشف أن من حوله لا يدركون حجم الألم الذي يعيشه، فيجد نفسه عالقًا بين الرغبة في الاستمرار والاستسلام أمام الضغوط المتراكمة .

وتعكس كلمات الأغنية حالة من الحزن الداخلي والصراع النفسي، إذ تتناول مشاعر الخذلان والتعب وفقدان القدرة على التكيف مع الظروف، إلى جانب محاولات متكررة للنهوض والتقدم، قبل أن تعيد الأزمات صاحبها إلى نقطة البداية، وكأنه يخوض معركة مستمرة مع نفسه ومع تفاصيل حياته اليومية.

وتقول كلمات الأغنية: لحظة إدراك إن مافيش ولا حد معاك وإن الناس كلها ناسياك، وإن ما حدش حاسس بيك وإن الأيام مش فل ومش على ما يرام وإن ما فيش ولا أي كلام يوصف اللي شوفته في عينيك، من جوايا بتألم وأرفض إني بتكلم بس الحزن في قلبي معلم طب أستسلم ولا ايه، لقدام بأخد خطوة في ثانية أرجع ورا مليون خطوة وتايهة مش برسى على محطة بعمل خطة بتبوظ ليه، مليان أوجاع أنا إنسان حرفيا ضاع أنا بيدور جوايا صراع واقف على تكة وبنهار وأهرب أروح فين، من حزني ومن دمع العين وأجيب صبر أنا تاني منين، أنا بتعذب جوايا نار ضحكوا علينا قالوا سهلة وقالوا بكرة كده هيكون أحلى وقالوا الكنز في أخر الرحلة، وأخر الرحلة وجع وجراح الطاقة واحد في المية والدنيا مكملة عليا وكل شئ باهت حواليا مش بتأقلم مش برتاح .

وتعد أغنية لحظة إدراك الثالثة التي تتعاون فيها مع روتانا، حيث طرحت سابقا أغنية بعنوان مانحساب باللهجة الليبية وهى من كلمات وألحان محمد شوقى وتوزيع عزو العمامى، وأغنية حبك شاعل قلبي، من كلمات أشرف شبار وألحان عبد الله خياط واشراف عام سعيد امام .

التونسية أمل فتحي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

ترشيحاتنا

ابو الغيط

أبو الغيط: الشعب المصري أنقذ مصر في 30 يونيو كما فعل في حرب أكتوبر

كمال ابو ريه

كمال أبو رية منفعلا: مش بنسيب حق ولادنا

الدواجن

الشعبة تكشف سر التحرك الأخير في أسعار الدواجن

بالصور

هيفاء وهبي وبسنت شوقي ..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد