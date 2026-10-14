شاهد.. هطول أمطار متوسطة على الحرم المكي

هطلت مساء اليوم الأربعاء أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي عبر: @AlFuraidi https://t.co/jSnRvTyFiV — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 14, 2026

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، هطول أمطار خفيفة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأفاد المركز بأن الأمطار تشمل محافظات (جدة - رابج - خليص) وتبدأ من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى بعد غدٍ الخميس.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع المقبل.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.