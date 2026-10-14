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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إشادة واسعة بدور إدارة الشئون المعنوية في تنظيم الندوة التثقيفية "وطن الأبطال"

إدارة الشئون المعنوية
إدارة الشئون المعنوية
محمد إبراهيم

حظيت إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بإشادة واسعة عقب تنظيم الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين، التي جاءت بعنوان "وطن الأبطال"، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وشهد وقائعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشاد الحضور بالمستوى التنظيمي والفني المتميز للندوة، وما عكسته من احترافية في الإعداد والتنفيذ، وقدرة على تقديم تجربة وطنية متكاملة تليق بمكانة حرب أكتوبر في وجدان المصريين، باعتبارها إحدى أبرز المحطات الفارقة في تاريخ مصر الحديث، ورمزا لتضحيات القوات المسلحة وبطولاتها في الدفاع عن الوطن واستعادة الأرض.

وبرز الدور المحوري لإدارة الشئون المعنوية في إخراج الندوة بصورة مشرفة، من خلال التنسيق بين مختلف عناصر العمل، والاهتمام بالتفاصيل التنظيمية والفنية، بما أسهم في تقديم محتوى يجمع بين التوثيق التاريخي والرسالة الوطنية، ويستحضر بطولات رجال القوات المسلحة وتضحياتهم، ويعزز قيم الانتماء والولاء لدى الأجيال الجديدة.

وشهدت الندوة توظيفا لافتا لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أضافت أبعادا بصرية وتفاعلية إلى عرض الوقائع والمضامين الوطنية، في تجربة تعكس توجها نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير أساليب تقديم المحتوى التثقيفي، والوصول إلى الجمهور بصورة أكثر تأثيرا وجاذبية.

وأقيمت الندوة بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الجديدة، وسط اهتمام بتقديم حدث يواكب أهمية المناسبة الوطنية، ويجمع بين أصالة الرسالة وحداثة أدوات العرض، في تأكيد على دور إدارة الشئون المعنوية في إبراز بطولات القوات المسلحة وترسيخ الوعي الوطني بتاريخ مصر وتضحيات أبنائها.

وتأتي هذه الندوة امتدادا للدور الذي تضطلع به إدارة الشئون المعنوية في تنظيم الفعاليات التثقيفية والوطنية، وتقديم محتوى يستلهم دروس انتصارات أكتوبر، ويبرز ما تحمله من معان تتعلق بالإرادة والتخطيط والتكاتف، ويصل بتاريخ البطولة المصرية إلى الأجيال الجديدة بأساليب تتناسب مع تطورات العصر.

وقد أشاد الجميع بالمستوى الراقي التي ظهرت عليه الندوة التثقيفية، تحت إشراف إدارة الشئون المعنوية، والدور الكبير في إخراج الندوة التثقيفية بالصورة التي تليق بحرب أكتوبر.

إدارة الشئون المعنوية الندوة التثقيفية وطن الأبطال القوات المسلحة الرئيس السيسي

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