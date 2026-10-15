المائدة العالمية للديون السيادية تستعرض التقدم في إعادة الهيكلة وتعلن توقيع 22 اتفاقية جديدة

استعرضت المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية التقدم المحرز في تسريع عمليات إعادة هيكلة الديون وتحسين جداولها الزمنية، إلى جانب سبل معالجة التحديات المرتبطة بها، وذلك خلال اجتماع عقدته على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ناقش المشاركون خلاله أولويات العمل في المرحلة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر الرؤساء المشاركون للمائدة المستديرة، وهم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، ووكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية إيرين براون، ممثلةً لرئاسة مجموعة العشرين، التقرير السابع للتقدم المحرز، إلى جانب وثيقة تتضمن القضايا الفنية التي تناولتها المناقشات منذ إطلاق المبادرة.

وأوضح التقرير أن معظم عمليات إعادة هيكلة الديون التي بدأت خلال عامي 2021 و2022 قد أُنجزت إلى حد كبير، مع استمرار مفاوضات محدودة مع الدائنين التجاريين. وأشار إلى أن إثيوبيا لا تزال تنتظر استكمال مبادلة سنداتها، في حين تقتصر المفاوضات المتبقية في الحالات الأخرى على الدائنين التجاريين.

ولفت التقرير إلى إحراز تقدم كبير في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع الدائنين الرسميين، موضحًا أن متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات على مستوى كل دولة متاحة عبر الموقع الإلكتروني لنادي باريس. وأضاف أنه جرى توقيع 22 اتفاقية ثنائية جديدة منذ أبريل الماضي.

وتجمع المائدة المستديرة الدول المدينة والدائنين الرسميين وممثلي القطاع الخاص، بهدف تعزيز التفاهم المشترك بشأن استدامة الديون السيادية والتحديات التي تواجه إعادة هيكلتها، ودعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلول أكثر فاعلية لهذه التحديات.