ماكرون يتوعد مثيري الشغب في فرنسا.. 550 ألف متظاهر و400 معتقل خلال الاحتجاجات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لن تتسامح مع أعمال العنف والتخريب التي شهدتها الاحتجاجات، متوعدًا بملاحقة المسؤولين عن مهاجمة المحال التجارية ومقار البلديات قضائيًا، ومعاقبتهم وفقًا للقانون.

وقال ماكرون إن «لا مكان للعنف في جمهوريتنا»، مشددًا على أن السلطات ستواجه الأشخاص الذين ينشرون الفوضى ويمنعون المتظاهرين السلميين من التعبير عن مطالبهم.



وفي السياق ذاته، أعلن وزير الداخلية الفرنسي أن نحو 550 ألف شخص شاركوا في مظاهرات اليوم بمختلف أنحاء البلاد، من بينهم 110 آلاف متظاهر في العاصمة باريس.

وأضاف الوزير أن الشرطة اعتقلت 400 شخص خلال الاحتجاجات، موضحًا أن أغلب المعتقلين من البالغين.