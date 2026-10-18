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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يختبر تصميما جديدا لشريط المحادثات على أندرويد.. أبرز التغيرات

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

يختبر تطبيق واتساب تصميما جديدا لشريط المحادثات على هواتف أندرويد، يتضمن إعادة ترتيب أدوات الكتابة وإرسال الرسائل، في إطار جهود الشركة لتحسين واجهة الاستخدام وتطوير تجربة التفاعل داخل المحادثات.

وبحسب ما كشفه الإصدار التجريبي من التطبيق رقم 2.26.41.11، المتاح عبر متجر Google Play، يعمل واتساب حاليا على تصميمين مختلفين لشريط الدردشة، تمهيدا لاختيار الشكل الذي سيعتمد في تحديث مستقبلي.

واتساب يعيد ترتيب أدوات المحادثة


يتضمن التصميم الجديد تغييرين أساسيين، أولهما نقل حقل إدخال النص إلى الجزء العلوي من شريط المحادثة، فوق الزر المخصص لفتح لوحة الرموز التعبيرية، وثانيهما دمج زر إرسال الرسائل داخل الشريط بدلا من ظهوره كعنصر منفصل خارجه.

ومن المقرر أن يحتفظ زر الإرسال بشكله الدائري، مع دمجه ضمن التصميم العام للشريط، بما يسهم في تقديم واجهة أكثر تنظيما وتناسقا.

ورغم اتفاق التصميمين على هذه التغييرات الأساسية، فإنهما يختلفان في طريقة توزيع أزرار الرموز التعبيرية وإرفاق الملفات والكاميرا.

واتساب يعيد ترتيب أدوات المحادثة

تصميمان قيد الاختبار


في التصميم الأول، يحتفظ زر الرموز التعبيرية بموقعه في الجانب الأيمن من الشريط، بينما يظهر زرا إرفاق الملفات والكاميرا في الجانب الأيسر، بجوار زر الإرسال.

أما التصميم الثاني، فيضع أزرار الرموز التعبيرية وإرفاق الملفات والكاميرا في الجانب الأيسر، مع تخصيص الجانب الأيمن لزر إرسال الرسائل وحده، بما يوفر ترتيبا أكثر بساطة لهذه الأدوات.

ولا يزال واتساب يختبر الخيارين، دون الكشف عن التصميم الذي سيختاره للإصدار النهائي، أو ما إذا كان سيجري تعديلات إضافية قبل إطلاق الميزة.

تعديلات متواصلة على واجهة واتساب


لا يقتصر تطوير واجهة التطبيق على شريط المحادثات، إذ يعمل واتساب أيضا على تحسين شريط التنقل السفلي في أندرويد، من خلال تغييرات تشمل شكل المؤشر الذي يحدد علامة التبويب النشطة، إلى جانب تحسينات على تصميم الشريط ذي الزوايا المستديرة والعائم فوق الشاشة.

وتعكس هذه التعديلات توجه التطبيق نحو إعادة تنظيم عناصر الواجهة وتحديث مظهرها، مع الحفاظ على الوظائف الأساسية التي يعتمد عليها المستخدمون يوميا.

موعد الإطلاق لا يزال مجهولا

لا يتوفر شريط المحادثات الجديد حاليا للمستخدمين أو مختبري النسخ التجريبية، إذ لا يزال قيد التطوير، ومن المنتظر إتاحته لبعض المختبرين في مرحلة لاحقة.

ولم يحدد واتساب موعدا رسميا لإطلاق التصميم الجديد على نطاق واسع، كما لم يؤكد أيا من الشكلين سيصل إلى النسخة المستقرة من التطبيق.

وبالتالي، تظل التغييرات الحالية ضمن مرحلة الاختبار والتطوير، مع احتمال تعديل التصميم قبل طرحه رسميا لمستخدمي أندرويد.

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