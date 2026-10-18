لاعبا 6 أكتوبر يحصدان ذهبيتي أفريقيا في الترايثلون تحت 10 سنوات

حقق بطلا نادي 6 أكتوبر، يونس أحمد عمرو ومحمد إبراهيم، إنجازًا أفريقيًا مميزًا، بعدما تُوِّج الثنائي بالمركز الأول في منافسات البطولة الأفريقية للترايثلون تحت 10 سنوات، ليضيفا إنجازًا جديدًا إلى سجل النادي في الألعاب الرياضية.

وجاء التتويج ضمن منافسات البطولات العربية والأفريقية للترايثلون والأكواتلون والداثلون، التي اختُتمت بمدينة الغردقة، بمشاركة نحو 500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 20 دولة، في حدث رياضي كبير يعكس مكانة مصر المتميزة في استضافة البطولات الرياضية الدولية.

وأعرب الدكتور عبد اللطيف صبحي، رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، عن فخره بالإنجاز الذي حققه بطلا النادي، مؤكدًا أن حصد لقبَي بطلي أفريقيا تحت 10 سنوات يمثل ثمرة للاهتمام بالمواهب الناشئة والعمل على إعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأضاف صبحي، أن النادي يحرص على دعم أبنائه الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم، مشيرًا إلى أن التتويج الأفريقي في هذه المرحلة العمرية يمنح الجميع دافعًا لمواصلة العمل وبناء قاعدة قوية من الأبطال للمستقبل.

ووجه رئيس نادي 6 أكتوبر، التهنئة إلى يونس أحمد عمرو ومحمد إبراهيم وأسرتيهما، كما أشاد بجهود الجهاز الفني والإداري وإدارة النشاط الرياضي، وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، متمنيًا للبطلين مواصلة التألق واعتلاء منصات التتويج في البطولات المقبلة.