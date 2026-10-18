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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لشخص محتاج؟.. أمين الفتوى يجيب

كفارة اليمين
كفارة اليمين
محمد شحتة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم إعطاء كفارة اليمين لامرأة محتاجة، موضحًا أنه لا مانع من ذلك شرعًا ما دامت في حاجة إلى المساعدة.

وأوضح الدكتور علي فخر، خلال تصريح له، أن المرأة المحتاجة يجوز إعطاؤها كفارة اليمين إذا توافرت فيها شروط استحقاقها.

إخراج كفارة اليمين

وأكد أن إعطاء كفارة اليمين للمرأة المحتاجة جائز، ولا حرج فيه ما دامت مستحقة للكفارة وفقًا للضوابط الشرعية.

وأشار إلى أن كفارة اليمين تُصرف إلى مستحقيها وفق الأحكام الشرعية المنظمة لها، بما يحقق المقصود منها.

وشدد على أنه لا مانع من إعطاء المرأة المحتاجة كفارة اليمين، ما دامت في حاجة إليها، وذلك وفقًا لما أوضحه في إجابته عن السؤال.

كفارة اليمين فتازي دار الافتاء المحتاجين الفقراء

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