مفاجأة منتظرة فى قائمة أبو على وصراع خاص على منصب نائب رئيس المصري

أعلن عدد من المقربين من كامل أبو على رئيس النادى المصري، عن قائمتة التى سيخوض بها انتخابات مجلس إدارة النادى المصري خلال الفترةالمقبلة ، وهى كالتالى:

كامل أبو على رئيس

الحسيني أبو قمر نائب رئيس

رجب عبد القادر امين صندوق

إيهاب لهيطه عضو

محمد موسى عضو

أحمد سيد متولى عضو

حسام عمر عضو

أما المفاجأة المنتظرة فهى على مقعد النائب الذي لم يتم حسمه حتى الآن ، فإيهاب لهيطه ما زال لم يحسم موقفة بعد بالنزول على مقعد العضوية ، ويرى أن خبراتة ومؤهلاته تضعانه فى مكانة لا تقل عن مقعد النائب ، لرغبته فى استثمار علاقاته الكبيرة فى جميع الأوساط فى كل القطاعات سواء الرسمية أو الرياضية أو الإعلامية لخدمة النادى المصرى وجماهيرة .

وبنظرة سريعة على خبرات إيهاب لهيطة فهو شغل عضو اتحاد الكرة ، ومدير المنتخب الوطني فترة التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا ، وعضو مجلس إدارة بنادى الجزيرة ( من أكبر وأقدم الأندية المصرية ) ، وعضو لجنة توثيق التراث فى النادى المصرى .

بالإضافة الى انتمائه لعائلة بورسعيدية عريقة طالما عملت وخدمت القلعة الخضراء .

أما مرشح القائمة الحسينى أبو قمر فهو نائب الرئيس فى الدورة الأخيرة ، وعضو مجلس إدارة أسبق فى فترة من أصعب فترات النادى بعد وفاة الحاج سيد متولى ، ويملك خبرات ومؤهلات تؤهله للاستمرار فى منصب نائب الرئيس، خاصة ارتياح أبو علي للتعامل معه .

ولحين حسم قائمة كامل أبو علي ومعرفة من سيترشح على منصب النائب ، فعليه أن يجهز نفسة لمعركة ليست بالهينة بعد إعلان ياسر يحيى عضو مجلس الادارة فى الدورة الأخيرة ، ورئيس النادى الأسبق فى فترة من أصعب فترات النادي المصرى سنة 2014 بعد عودة النشاط للقلعة الخضراء ، ترشحه على منصب نائب الرئيس ، معتمدا على ارضيتة وشعبيتة التى تجعل موازين القوى متقاربة والحظوظ متساوية بين الجميع ، مما ينذر بمعركة انتخابية لن تحسم الا مع اعلان النتيجة النهائية فى الانتخابات.

وياسر يحيى ليس غريبا على كامل أبو علي، فهو ضمن الاختيارات المستمرة في لجانه ومجلسة، وفي حال نجاحة سيستمر التعاون بين الرئيس والنائب دون حساسية للعلاقة الطيبة بينهما.