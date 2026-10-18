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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منى زكي: وحيد حامد له فضل كبير في توسيع مداركي وتشكيل شخصيتي

منى زكي
منى زكي

كشفت الفنانة منى زكي، أن استعادتها لمحطات من رحلتها الفنية بدأت قبل مهرجان الجونة السينمائي بنحو عشرة أيام، عندما ذهبت لمشاهدة عرض مسرحي لفرقة «كراكيب» مخصص للأطفال، ومقتبس من رواية «أوليفر تويست» في قالب موسيقي، لتجد نفسها تستعيد ذكرياتها الأولى مع المسرح، وهي في الثالثة عشرة من عمرها، مؤكدة أن لحظة تكريمها على المسرح غلب عليها شعور عميق بالامتنان لكل من ساهم في مشوارها.

وأضافت منى زكي، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، على هامش فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الجونة، أنّها كانت في طريقها إلى مشاهدة العرض تتأمل أحوال المشاركين فيه، من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست وسبع سنوات، وصولًا إلى الشباب في العشرينيات وبعض الأكبر سنًا، وتتساءل عما يشعرون به وهم يستعدون للصعود إلى المسرح بكل ما لديهم من حيوية وحماس وإثارة.

وأوضحت أن هذا المشهد أعادها إلى بدايتها الفنية، حين كانت في الثالثة عشرة من عمرها وتشارك في «العربي الفصيح»، وتتذكر انبهارها بوضع المكياج والاستعداد للصعود إلى المسرح وتقديم ما تدربت عليه طويلًا، مشيرة إلى أنها كانت تعيش حالة من الحماس والفرحة لم تكن تريد لها أن تنتهي، قبل أن تتوالى أمامها ذكريات مسيرتها الفنية خلال تلك اللحظة.

وأكدت منى زكي، أن شعورها وهي تقف على المسرح أثناء التكريم لم يكن انشغالًا بمرور السنوات بقدر ما كان امتنانًا للأساتذة الذين اختاروها ومنحوها الفرص، ومن بينهم وحيد حامد وشريف عرفة وأشرف فهمي، فضلًا عن وقوفها أمام فنانات كبيرات مثل إلهام شاهين ويسرا وليلى، معربة عن تقديرها لكل من أتاح لها فرصة التعلم والعمل واكتساب الخبرات.

وأشارت إلى أن الكاتب الراحل وحيد حامد كان له فضل كبير عليها، إذ أسهم في توسيع مداركها وتشكيل شخصيتها وتعميق فهمها للأشياء، لافتة إلى أن أسماء كثيرة مرت بذاكرتها خلال لحظة التكريم، من بينها المخرج محمد ياسين وشاكر وشريف عرفة ومروان حامد، كما استحضرت زملاءها كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد حلمي وحنان ترك وهند صبري ومنة شلبي، مؤكدة أن إحساسها في تلك اللحظة كان امتنانًا لكل هؤلاء، بينما مر شريط الذكريات الأوسع أمامها قبل المهرجان بعشرة أيام.

وعن الشخصيات التي تمثل محطات مهمة في مشوارها، ذكرت منى زكي أسماء المخرج شريف عرفة والكاتب وحيد حامد والمخرج يسري نصر الله ومحمد ياسين، مشيرة إلى أن فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة» جمعها بأسماء فنية كبيرة، من بينها أحمد زكي وسناء جميل، اللذان وصفتهما لميس الحديدي بأنهما من أساطير الفن.

واستعادت منى زكي ذكرياتها مع الفنانة الراحلة سناء جميل، موضحة أنها كانت طفلة وقتها، ولم تكن تصدق أنها تقف أمام فنانة تمتلك هذه الكاريزما، وتستطيع التعبير عن إحساس عميق بهذه القوة وفي لحظة واحدة، مؤكدة أن تجربة العمل أمامها كانت من التجارب التي يصعب تصديقها من شدة تأثيرها.

كما تطرقت إلى تعاونها مع يسري نصر الله ووحيد حامد في «احكي يا شهرزاد»، وإلى أعمال أخرى في مسيرتها، من بينها «أيام السادات» مع المخرج محمد خان، و«دم الغزال» مع محمد ياسين ووحيد حامد، مشيرة إلى أن هؤلاء الأساتذة تركوا بصمات مهمة في تجربتها الفنية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن شعورها بالامتنان لا يرتبط بالتكريم وحده، بل يشمل كل من قابلتهم وعملت معهم وتعلمت منهم طوال مشوارها، معتبرة أن لقاءها بكبار الفنانين وصناع السينما والعمل إلى جانب زملائها يمثل شرفًا كبيرًا لها.

منى زكي لميس الحديدي الجونة

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