ليلى علوي تكشف كواليس حديثها مع محمد خان: «يحب البنت التخينة المليانة»



سلطت ندوة «حكايتها الخاصة: المرأة في سينما محمد خان» الضوء على رؤية المخرج الراحل في تقديم الشخصيات النسائية، واستعادة أبرز ملامح تجربته السينمائية، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، بمشاركة الفنانتين ليلى علوي وهنا شيحة، ودينا فاروق، وإدارة مي التلمساني، ضمن برنامج سيني جونة.

وكشفت الفنانة ليلى علوي عن كواليس حديث جمعها بالمخرج الراحل محمد خان، مشيرة إلى أنه أخبرها بحبه للفتاة الممتلئة، في الوقت الذي كان وزنها فيه زائدا، كما تحدثت عن مشروع فيلم جمعهما ولم ير النور.

وقالت ليلى علوي: «محمد خان قالي أنا بحب البنت التخينة المليانة، ووقتها كان وزني زايد، وكتب فيلم اسمه نسمة في مهب الريح، وبسبب حرب الخليج وأكتر من حدث، المشروع توقف، وكان المفروض معانا محمود حميدة».

وتناولت الندوة ملامح رؤية محمد خان الفنية في تقديم الشخصيات النسائية، وكيف استطاع من خلال أفلامه التعبير عن تجارب المرأة وتفاصيل حياتها اليومية، عبر شخصيات واقعية تحمل أبعادا إنسانية واجتماعية متنوعة.

كما استعرضت المناقشات أسلوب المخرج الراحل في الاقتراب من الشخصيات وتفاصيلها الحياتية، وهو ما منح المرأة مساحة بارزة في عالمه السينمائي، وجعل حكاياتها جزءا أساسيا من رؤيته الفنية.

ويواصل مهرجان الجونة السينمائي، في دورته التاسعة، الاحتفاء بتجربة المخرج الراحل محمد خان، من خلال مجموعة من الفعاليات التي تستعيد إرثه الفني وأبرز ملامح مشروعه السينمائي، وتسعى إلى تسليط الضوء على تأثيره في السينما المصرية، خاصة في طريقة تناوله للشخصيات الإنسانية والاجتماعية.