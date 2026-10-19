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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ثقة المستهلكين في بريطانيا تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 3 سنوات

بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ

تراجعت ثقة المستهلكين في بريطانيا إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، ما يضع الحكومة أمام تحديات إضافية مع اقتراب موعد إعلان الموازنة .

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية اليوم الإثنين أن مؤشر معنويات المستهلكين في المملكة المتحدة، الصادر عن مؤسسة «إس آند بي جلوبال» المتخصصة في التحليلات الاقتصادية، انخفض للشهر الثالث على التوالي إلى 41.3 نقطة في أكتوبر الجاري، مقابل 42.7 نقطة في سبتمبر الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ يوليو 2023.

ويستند المؤشر، الذي بدأ إعداده عام 2009، إلى استطلاع آراء 1500 أسرة بريطانية، ويقيس أوضاعها المالية وظروف سوق العمل والإنفاق والإدخار والديون.

ونقلت الصحيفة عن مريم بلوش، الخبيرة الاقتصادية لدى «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، قولها " إن تراجع ثقة الأسر إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات يعكس صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها الحكومة قبيل إعلان الموازنة، في وقت كان فيه التضخم لا يزال قريبا من أعلى مستوياته المسجلة منذ عدة عقود ".

وأضافت أن موجة التحسن المؤقت في المعنويات، المعروفة باسم «انتعاشة بيرنهام»، لم تدم طويلا، بعدما طغت عليها تداعيات الأحداث في الشرق الأوسط على تكاليف المعيشة، إلى جانب احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت إلى تزايد اعتقاد الأسر البريطانية بأن تكاليف الاقتراض سترتفع قريبا، مع سعي بنك إنجلترا إلى احتواء التضخم.

وأوضحت أن وزير الخزانة البريطاني جون هيلي يواجه تحديا يتمثل في إعداد موازنة لا تثير قلق أسواق السندات، مع الحفاظ على تعهد الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي أقوى، لافتة إلى أن تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد البريطاني، يتطلب تحسنا في شعور الأسر تجاه أوضاعها المالية وأمنها الوظيفي قبل إعلان الموازنة.

وأظهر المؤشر تراجع تقييم الأسر لأوضاعها المالية إلى أدنى مستوى في 40 شهرا، مدفوعا بانخفاض حاد في توقعاتها بشأن أوضاعها المالية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2023، كما أبلغت الأسر عن تزايد الضغوط على أوضاعها المالية الحالية، في أكبر تدهور منذ يوليو 2023.

وسجل شهر أكتوبر الجاري الشهر الخامس على التوالي الذي تسود فيه النظرة السلبية إلى سوق العمل، رغم تراجع حدة التشاؤم قليلا، فيما عكست النتائج تحولا عن حالة التفاؤل التي سادت في وقت سابق من العام الجاري.

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