جامعة قناة السويس تنفذ برنامجين تدريبيين للتوعية بالتغيرات المناخية وتطوير الأداء المالي والإداري

نظمت جامعة قناة السويس برنامجين تدريبيين استهدفا نشر الوعي البيئي لدى الطالبات، ورفع كفاءة العاملين في الجوانب المالية والمخزنية والإدارية، وذلك في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتعزيز الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للعمل.

تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، والمهندس عادل ألبير، أمين عام الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد وصفي، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ونُفذت الفعاليات تحت تنظيم المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، من خلال الإدارة العامة لمشروعات البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالجامعة.

وفي إطار البرنامج الأول، نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع وإدارة التنمية المستدامة بإدارة شمال الإسماعيلية برنامجًا تدريبيًا بعنوان «التغيرات المناخية والاحتباس الحراري»، يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026، بمدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، بمشاركة أربعة من القائمين على التنفيذ، واستفادت منه 27 طالبة، وحاضر فيه الأستاذ الدكتور محمد علي أحمد عبد الهادي، أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة.

وتناول البرنامج التعريف بملوثات الهواء الجوي الخارجي الطبيعية، ومنها البراكين والعواصف وحرائق الغابات والبكتيريا وحبوب اللقاح، إلى جانب التعريف بالملوثات التي تسهم في حدوث التغيرات المناخية والظواهر الجوية، مثل السحابة السوداء التي تظهر في فصل الشتاء، والسحابة البنية خلال فصل الصيف، وظاهرة الاحتباس الحراري وما يترتب عليها من ذوبان الجليد.

كما استعرض البرنامج سبل الحد من المخاطر البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية، من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يسهم في الحد من التلوث وتقليل آثاره السلبية.

وفي ختام البرنامج، جرى توجيه الطالبات إلى أهمية فهم مشكلات التلوث البيئي، والتعرف على أسباب السحابة السوداء ومخاطر الاحتباس الحراري، والتوعية بمجموعة من السلوكيات والممارسات التي تساعد على الحد من التلوث الحراري والحفاظ على البيئة.

وفي سياق متصل، نُفذ البرنامج التدريبي الثاني بعنوان «شرح ميداني للأعمال المالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص وفقًا للوائح والقوانين»، يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026، بإدارة الوافدين، بالتعاون بين الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ممثلة في إدارة تدريب أفراد المجتمع، والمهندس عادل ألبير، أمين عام الجامعة، من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك بهدف تنفيذ دورات تدريبية ميدانية وتطبيقية على الطبيعة في مجالات الأعمال المالية والمخزنية للوحدات ذات الطابع الخاص.

وشارك في تنفيذ البرنامج أربعة من القائمين عليه، واستفاد منه ثمانية من العاملين والعاملات، بحضور العاملين بالكلية ومركز اللغة بالجامعة القديمة، وحاضر فيه الأستاذ فتحي محمد السيد علي، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وتضمن البرنامج شرحًا ومناقشة للأعمال المالية، بما يشمل إجراءات التحصيل بموجب دفاتر التحصيل 33 ع، وأعمال الخزينة، والسلع المستديمة، والسلف المؤقتة، والمشتريات، وفقًا لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات، والقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، سواء فيما يتعلق بالشراء المباشر أو الشراء عن طريق المناقصات والممارسات.

كما تناول الشرح الأعمال المخزنية والعهد الشخصية، وإجراءات صرف الأصناف وإضافة الأصناف الواردة إلى الكلية والمنصرفة منها، سواء كانت أصنافًا مستهلكة أو مستديمة، مع توضيح كيفية قيدها في استمارات العهدة الشخصية الخاصة بمستلميها، وفقًا لما تنص عليه لائحة المخازن الحكومية.

وامتد البرنامج إلى شرح الأعمال الإدارية المتعلقة بإجراءات الحضور والانصراف والإجازات ومختلف النواحي الإدارية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحة تنظيم العمل بالجامعة، بما يضمن إلمام العاملين بالقواعد المنظمة لمهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

وشهد ختام المحاضرة مناقشة أسئلة العاملين واستفساراتهم بشأن الموضوعات المطروحة، وتوضيح الجوانب المالية والإدارية المختلفة، بما يعزز الاستفادة العملية من التدريب، ويساعد على تحسين مستوى الأداء، وتجنب الأخطاء قدر الإمكان، والوقاية من صور الفساد المالي والإداري.

وتأتي هذه البرامج في إطار حرص جامعة قناة السويس على تعزيز الوعي بالقضايا البيئية، وتنمية مهارات العاملين، ودعم الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة للعمل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد اعتمد البرنامجين كل من المهندس أحمد رمضان سعيد، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، والمهندسة وفاء إمام أحمد، مدير عام مشروعات البيئة، والأستاذة الدكتورة دينا محمد علي أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.