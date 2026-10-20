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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باو فيكتور و سبورتنج براجا يشنان هجوماً على التحكيم البرتغالي عقب الهزيمة أمام جيل فيسنتي

باو فيكتور و سبورتنج براجا يشنان هجوماً على التحكيم البرتغالي عقب الهزيمة أمام جيل فيسنتي
باو فيكتور و سبورتنج براجا يشنان هجوماً على التحكيم البرتغالي عقب الهزيمة أمام جيل فيسنتي
أ ش أ

 شن المهاجم الإسباني باو فيكتور وإدارة نادي سبورتينج براجا، اليوم /الثلاثاء/، هجوما حادا على التحكيم البرتغالي، عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام جيل فيسنتي بنتيجة (1-2)، بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة وغياب دور تقنية الفيديو المساعد "VAR".

وأعرب فيكتور - وفقا لصحيفة آس الإسبانية - عن استيائه الشديد من تجاهل الحكم لاحتساب خطأ واضح لصالح فريقه قبل هدف التعادل للخصم، مؤكداً أن جوربه كان ممتلئاً بالدماء جراء التدخل العنيف، إلى جانب المطالبة باحتساب ركلة جزاء متأخرة لزميله ريكاردو هورتا.

من جانبه نشر مدير الاتصالات بنادي براجا ألكساندر كارفاليو، صوراً لقدم اللاعب الدامية ومقاطع فيديو توضح الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

المهاجم الإسباني باو فيكتور إدارة نادي سبورتينج براجا هجوما حادا على التحكيم البرتغالي الأخطاء التحكيمية الفادحة

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