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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات و«إتش إس بي سي» تبحثان تعزيز التعاون المالي والاستثماري

أرشيفية
أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

استقبل الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، الثلاثاء، جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العالمية، في مكتبه بدبي، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية.

وتناول اللقاء العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات ومجموعة «إتش إس بي سي»، وفرص توسيع الشراكة في ظل النمو الذي يشهده القطاع المالي الإماراتي، وما توفره الدولة من بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية متقدمة وأطر تشريعية وتنظيمية داعمة للاستثمار، بما يتيح للمؤسسات المالية العالمية توسيع أعمالها انطلاقاً من الإمارات.

وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية والمالية العالمية في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية، مشدداً على حرص الإمارات على تطوير منظومتها المالية والمصرفية، وتبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الخدمات المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما استعرض الجانبان المكانة المتنامية لدبي باعتبارها أحد أبرز المراكز المالية العالمية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وتشريعاتها المرنة وقدرتها على استقطاب المؤسسات المالية والاستثمارية والكفاءات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز دورها في الربط بين الأسواق العالمية ويدعم نمو أنشطة الخدمات المصرفية وإدارة الأصول والثروات.

وتطرق اللقاء إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها ترسيخ مكانة الإمارة بين أفضل أربعة مراكز مالية عالمياً، وتعزيز مساهمة القطاع المالي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.

وبحث الطرفان كذلك التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المالية، وأهمية الاستفادة من هذه التقنيات لتقديم حلول مصرفية أكثر كفاءة وابتكاراً، تلبي احتياجات الأفراد والشركات وتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وحضر اللقاء محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية.

الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي «إتش إس بي سي» التعاون الاقتصادي التنمية الاقتصادية

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