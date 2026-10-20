رئيس جامعة كفر الشيخ: الاهتمام بالقطاع الطبي يأتي على رأس أولوياتنا

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ ، الدكتور يحيى زكريا عيد، أن الاهتمام بالقطاع الطبي يأتي على رأس أولويات الجامعة، انطلاقًا من مسؤوليتها في دعم المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة صحية آمنة، مشددًا على أهمية العمل المؤسسي والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في تقديم الرعاية الطبية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم /الثلاثاء / ، اجتماع إدارة الشئون الطبية بالجامعة ، وذلك في إطار حرص الجامعة على متابعة منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية، والعمل على توفير أفضل أوجه الرعاية الصحية للمستفيدين، بما يتماشى مع رسالة الجامعة ودورها المجتمعي والتنموي.

وشهد الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الطبية، ومتابعة الملفات المتعلقة باختصاصاتها، وبحث سبل تعزيز كفاءة الأداء، وتحسين آليات العمل، والتعامل الفعّال مع الاحتياجات الطبية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، ويدعم استدامة تطوير الخدمات الصحية بالجامعة.

وقال الدكتور يحيى زكريا عيد، إن صحة الإنسان وسلامته تمثلان أولوية أساسية في منظومة العمل الجامعي.. وأن الارتقاء بالخدمات الطبية ليس مجرد هدف إداري، بل مسؤولية إنسانية ومجتمعية تتطلب العمل المستمر والتطوير الفعلي والاستجابة الفعّالة للاحتياجات الصحية.

وأضاف الدكتور عيد ، أن الجامعة تحرص على دعم كل الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز كفاءة الأداء، وترسيخ ثقافة الجودة والانضباط، بما يضمن تقديم خدمات طبية تتسم بالكفاءة والاهتمام بالإنسان، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق، وتكامل الأدوار، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتحقيق أفضل النتائج.

م ح ا/ه م غ