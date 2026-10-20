رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء يتابع الموقف التنفيذي بموقع المحطة النووية بالضبعة

قام الدكتور مهندس شريف حلمي - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بجولة تفقدية لموقع المحطة النووية بالضبعة لمتابعة سير العمل والوقوف على أحدث مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع.

وشملت الجولة التفقدية زيارة الوحدة النووية الأولى، حيث اطلع على الموقف التنفيذي ومراحل التقدم في الأعمال الإنشائية والهندسية، مشيداً بمستوى أداء الكوادر والشركات المنفذة والتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة الأقوى عالمياً.

كما شملت الجولة تفقد المباني والمنشآت المخصصة لاستقبال وجاهزية تسليم الوقود النووي بموقع المحطة، وعلى رأسها مخزن الوقود النووي، وذلك للتحقق من جاهزيتها الكاملة واستيفائها لكافة المتطلبات الهندسية والأمنية والوقائية الصارمة المعتمدة دولياً.

وخلال الجولة، استمع رئيس الهيئة إلى شرح من القائمين على التنفيذ حول معدلات الإنجاز ومراحل العمل الجارية، وتابع الإجراءات الخاصة بالجاهزية الفنية للمباني والمرافق المعنية بتسلُّم الوقود النووي وتخزينه، بما يضمن أعلى متطلبات الأمن والأمان والجودة وفق الجداول الزمنية المقررة.

وأكد الدكتور شريف حلمي خلال الجولة على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع القومي، مشيداً بالجهود المبذولة من فرق العمل والتعاون المثمر والفعال بين هيئة المحطات النووية وشركة أتوم ستروي اكسبورت المقاول العام للمشروع إحدى شركات مؤسسة روساتوم الحكومية الروسية. كما شدد على أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية الحكيمة، تولي اهتماماً بالغاً لبرنامج الضبعة النووي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية في جمهورية مصر العربية.

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره للجهود المتميزة التي يبذلها جميع العاملين في الموقع من مهندسين وفنيين وإداريين، مؤكداً أن هيئة المحطات النووية تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والجاهزية لمختلف مراحل المشروع.