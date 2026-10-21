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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شراكة استراتيجية بقطاع الدواء لتعزيز الإنتاج المحلي والتوسع بأفريقيا والشرق الأوسط

رئيس هيئة الدواء المصرية
رئيس هيئة الدواء المصرية
أ ش أ

شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، توقيع شراكة صناعية استراتيجية بين شركتي «سانوفي مصر» و«إيست فارما للأدوية»، تنتقل بموجبها ملكية مصنع سانوفي بالقاهرة إلى شركة إيست فارما، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات التصنيعية المحلية، ودعم استدامة صناعة الدواء في مصر، وفتح آفاق جديدة للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، بما يعزز تنافسية القطاع الدوائي المصري ويدعم الأمن الدوائي.

وتعكس الشراكة، بحسب ما ورد في تفاصيل الاتفاق، توجهًا نحو تعزيز الاستثمارات في قطاع الصناعات الدوائية، والاستفادة من الإمكانات الصناعية والبشرية التي يمتلكها السوق المصري، بما يدعم جهود الدولة لترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الأدوية، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الاتفاق الاستراتيجي يعكس جاذبية السوق المصري للاستثمارات الدوائية، وتنامي فرص إقامة مراكز إقليمية لصناعة الأدوية، مشيرًا إلى أن استثمار شركة إيست فارما في مصنع سانوفي بالقاهرة يعبر عن الثقة في القدرات الصناعية المصرية، ويجسد رؤية مشتركة لتطوير القطاع الدوائي وتعزيز إمكاناته الإنتاجية.

ورحب الغمراوي بشركة إيست فارما بوصفها مستثمرًا جديدًا في السوق المصري، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم الشراكة في دعم الأمن الدوائي، وتعزيز الابتكار، ورفع تنافسية صناعة الأدوية في مصر، بما ينعكس إيجابًا على قدرات الإنتاج المحلي وفرص التوسع في الأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد أدريان ديلامار ديبوتفيل، رئيس قطاع الأدوية بشركة سانوفي في أفريقيا ومصر، التزام الشركة طويل الأمد تجاه السوق المصري، موضحًا أن سانوفي تعمل في مصر منذ أكثر من 60 عامًا، وأن دورها يمتد إلى ما هو أبعد من توفير العلاجات، ليشمل التعاون مع السلطات المصرية في مواجهة التحديات الصحية من خلال الشراكات الاستراتيجية، والتدريب الطبي المستمر، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار الرقمي.

وأضاف أن سانوفي مصر تواصل العمل على تعزيز شراكاتها مع مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة الصحية، بما يدعم إتاحة العلاجات واللقاحات المبتكرة، وتطوير الحلول والبرامج التي تستجيب للاحتياجات الصحية للمرضى المصريين.

بدوره، أعرب فيليب د. هاس، رئيس مجلس إدارة إيست فارما للأدوية، عن اعتزازه بالاستثمار في مصر والبناء على القاعدة الصناعية الراسخة لمصنع سانوفي بالقاهرة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية العاملة به.

وأكد أن الاستثمار يستهدف دعم استمرارية أنشطة المصنع وتعزيز قدراته الإنتاجية، إلى جانب توفير قاعدة للتوسع في التصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، بما يعكس التزام إيست فارما طويل الأمد تجاه السوق المصري وثقتها في آفاق نمو قطاع الصناعات الدوائية.

وتتمتع شركة إيست فارما بمحفظة دوائية تغطي مراحل متعددة من سلسلة الإنتاج، بدءًا من المواد الفعالة الدوائية وصولًا إلى المستحضرات الدوائية تامة الصنع، كما تشمل منتجاتها وحلولها العلاجية عددًا من المجالات الطبية، من بينها أمراض الجهاز العصبي والأورام وطب العيون وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية وأمراض القلب والمناعة.

وتأتي هذه الشراكة في سياق الجهود الرامية إلى دعم استدامة الإنتاج الدوائي في مصر، وتعزيز القدرات الصناعية، وتوسيع فرص التصنيع والتصدير، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الدوائية المصرية، ودعم قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية، وتعزيز الأمن الدوائي على المدى الطويل.

رئيس هيئة الدواء المصرية صناعية استراتيجي سانوفي مصر

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