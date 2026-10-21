قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال مؤتمر البحر المتوسط 2026.. وزير البترول يقود حوارًا مع شركاء الاستثمار العالميين في مصر
مصادر يمنية: دوي انفجار قرب مطار عدن
بعد التعدي على الصحفي.. وزير الصحة ينهي التعاقد مع شركة أمن مستشفى 6 أكتوبر المركزي
مصرع واصابة 14 في حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية
انفراجة لأهالي كفرطهرمس.. محافظ الجيزة يصدر قراراً بترميم العقارين المائلين على نفقة الدولة
من أزمة الانقطاعات إلى تأمين الطاقة.. كيف دعم قطاع الكهرباء المشروعات التنموية؟
نجم الزمالك السابق: محمد حمد يتعرض لضغوط كبيرة بسبب اللعب في مركز عبد الله السعيد
أمطار وارتفاع جديد في الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة
ضحيتان ومصابان وأسرة تحت الأنقاض.. ماذا حدث في عقار شارع سعد زغلول بالإسكندرية؟
بحضور الأزهري وجمعة.. الطرق الصوفية تعقد مؤتمرها السنوي احتفالًا بمولد السيد البدوي في طنطا اليوم
حاول تنفيذها 10 أكتوبر.. فايننشال تايمز: ترامب منع نتنياهو من إشعال حرب جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«الترشيد منهج حياة».. ندوة بيئية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نظمت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بالإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة البحر الأحمر ندوة توعوية بمدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي، لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه والطاقة وتعزيز مفاهيم الاستدامة بين الطلاب، تحت شعار «من مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي.. هغير بيئتي».

أُقيمت الفعالية برعاية الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ضمن الخطة الاستراتيجية للتوعية البيئية التي تستهدف طلاب التربية والتعليم والأزهر الشريف بالمحافظة، وتدعم نشر مفهوم «المدارس الخضراء».

ترشيد المياه والطاقة في مقدمة الرسائل التوعوية

وركزت الندوة على ترسيخ مفهوم «الترشيد منهج حياة»، من خلال توضيح أهمية الاستخدام الرشيد للمياه والطاقة، وشرح العلاقة بينهما وتأثير استهلاك كل مورد على الآخر، بما يساعد الطلاب على تبني سلوكيات يومية أكثر حفاظًا على الموارد الطبيعية.

الطلاب يشاركون في نشر الوعي البيئي

وشهدت الندوة تفاعلًا من طلاب المدرسة، الذين شاركوا في تعليق البوسترات الإرشادية والتوعوية على الجدران، بهدف نقل الرسائل البيئية إلى زملائهم وتعزيز المشاركة الطلابية في الحفاظ على نظافة البيئة وترشيد الاستهلاك.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود محافظة البحر الأحمر لنشر الوعي البيئي بين النشء، وتشجيع المدارس على تبني ممارسات مستدامة تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وترسيخ السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع المدرسي.

الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغرقة استهلاك المياه الإعلام والتثقيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

كيم جونج أون وابنته

ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته

كابلات الإنترنت البحرية

طوارئ في قاع البحر .. كيف ينقذ العالم الإنترنت إذا قُطعت كابلات هرمز؟

احمد خالد

رجلي سايبة خالص.. أحمد خالد يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الزمالك وبترول أسيوط .. فيديو

ترشيحاتنا

وزير الزراعة : "منتدى مصر" يعرض رؤية الدولة في السنوات الثلاث القادمة بمشاركة مختلف أطياف المجتمع

وزير الزراعة : "منتدى مصر" يعرض رؤية الدولة في السنوات الثلاث القادمة بمشاركة مختلف أطياف المجتمع

فى إطار التوجيهات الرئاسية..الخارجية تطلق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج

فى إطار التوجيهات الرئاسية..الخارجية تطلق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج

الأمن والحماية الاجتماعية والاقتصاد.. أبرز محاور اليوم الثالث من منتدى مصر 2026

الأمن والحماية الاجتماعية والاقتصاد.. أبرز محاور اليوم الثالث من منتدى مصر 2026

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك

طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك
طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك
طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك

فيديو

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد