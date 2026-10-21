«الترشيد منهج حياة».. ندوة بيئية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص بالبحر الأحمر

نظمت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بالإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة البحر الأحمر ندوة توعوية بمدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي، لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه والطاقة وتعزيز مفاهيم الاستدامة بين الطلاب، تحت شعار «من مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي.. هغير بيئتي».

أُقيمت الفعالية برعاية الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ضمن الخطة الاستراتيجية للتوعية البيئية التي تستهدف طلاب التربية والتعليم والأزهر الشريف بالمحافظة، وتدعم نشر مفهوم «المدارس الخضراء».

ترشيد المياه والطاقة في مقدمة الرسائل التوعوية

وركزت الندوة على ترسيخ مفهوم «الترشيد منهج حياة»، من خلال توضيح أهمية الاستخدام الرشيد للمياه والطاقة، وشرح العلاقة بينهما وتأثير استهلاك كل مورد على الآخر، بما يساعد الطلاب على تبني سلوكيات يومية أكثر حفاظًا على الموارد الطبيعية.

الطلاب يشاركون في نشر الوعي البيئي

وشهدت الندوة تفاعلًا من طلاب المدرسة، الذين شاركوا في تعليق البوسترات الإرشادية والتوعوية على الجدران، بهدف نقل الرسائل البيئية إلى زملائهم وتعزيز المشاركة الطلابية في الحفاظ على نظافة البيئة وترشيد الاستهلاك.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود محافظة البحر الأحمر لنشر الوعي البيئي بين النشء، وتشجيع المدارس على تبني ممارسات مستدامة تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وترسيخ السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع المدرسي.