قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية بسبب الحدود
شبورة وتقلبات حرارية تضرب البلاد.. تحذير عاجل بشأن طقس الأيام المقبلة والمحاصيل الشتوية
رد فغل غاضب من إيران بعد إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع العراق
بعد سلسلة ارتفاعات…انخفاض سعر الدولار في مصر
روسيا تعتقل مواطنا ألمانيا حارب إلى جانب أوكرانيا في 2025
إجراء القرعة العلنية الـ 18 لمن تم توفيق أوضاعهم بمنطقة «الرابية» بالشروق.. غداً
هل يجوز لشخص من خارج الصلاة التصحيح للإمام.. الإفتاء تجيب
مش فرخة عشان تجمده.. رضا عبدالعال يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب ناصر منسي
الإحصاء: 18.7% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية خلال أغسطس الماضي
أرفف فارغة ونقص في السلع.. احتجاجات سائقي الشاحنات تضرب المتاجر الإيطالية
لماذا تخشى إسرائيل مفاجأة قبل الانتخابات في 27 أكتوبر
بايرن ميونخ ضد أرسنال.. قمة أوروبية مشتعلة بين القوة الهجومية البافارية والجدار الدفاعي لأرتيتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتصادية الشيوخ: توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد

أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ
أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن "الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وكان قد شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، توقيع شراكة صناعية استراتيجية بين شركتي «سانوفي مصر» و«إيست فارما للأدوية»، تنتقل بموجبها ملكية مصنع سانوفي بالقاهرة إلى شركة إيست فارما، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات التصنيعية المحلية، ودعم استدامة صناعة الدواء في مصر، وفتح آفاق جديدة للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، بما يعزز تنافسية القطاع الدوائي المصري ويدعم الأمن الدوائي.

وتعكس الشراكة، بحسب ما ورد في تفاصيل الاتفاق، توجهًا نحو تعزيز الاستثمارات في قطاع الصناعات الدوائية، والاستفادة من الإمكانات الصناعية والبشرية التي يمتلكها السوق المصري، بما يدعم جهود الدولة لترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الأدوية، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الاتفاق الاستراتيجي يعكس جاذبية السوق المصري للاستثمارات الدوائية، وتنامي فرص إقامة مراكز إقليمية لصناعة الأدوية، مشيرًا إلى أن استثمار شركة إيست فارما في مصنع سانوفي بالقاهرة يعبر عن الثقة في القدرات الصناعية المصرية، ويجسد رؤية مشتركة لتطوير القطاع الدوائي وتعزيز إمكاناته الإنتاجية.

ورحب الغمراوي بشركة إيست فارما بوصفها مستثمرًا جديدًا في السوق المصري، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم الشراكة في دعم الأمن الدوائي، وتعزيز الابتكار، ورفع تنافسية صناعة الأدوية في مصر، بما ينعكس إيجابًا على قدرات الإنتاج المحلي وفرص التوسع في الأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد أدريان ديلامار ديبوتفيل، رئيس قطاع الأدوية بشركة سانوفي في أفريقيا ومصر، التزام الشركة طويل الأمد تجاه السوق المصري، موضحًا أن سانوفي تعمل في مصر منذ أكثر من 60 عامًا، وأن دورها يمتد إلى ما هو أبعد من توفير العلاجات، ليشمل التعاون مع السلطات المصرية في مواجهة التحديات الصحية من خلال الشراكات الاستراتيجية، والتدريب الطبي المستمر، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار الرقمي.

وأضاف أن سانوفي مصر تواصل العمل على تعزيز شراكاتها مع مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة الصحية، بما يدعم إتاحة العلاجات واللقاحات المبتكرة، وتطوير الحلول والبرامج التي تستجيب للاحتياجات الصحية للمرضى المصريين.

بدوره، أعرب فيليب د. هاس، رئيس مجلس إدارة إيست فارما للأدوية، عن اعتزازه بالاستثمار في مصر والبناء على القاعدة الصناعية الراسخة لمصنع سانوفي بالقاهرة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية العاملة به.

وأكد أن الاستثمار يستهدف دعم استمرارية أنشطة المصنع وتعزيز قدراته الإنتاجية، إلى جانب توفير قاعدة للتوسع في التصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، بما يعكس التزام إيست فارما طويل الأمد تجاه السوق المصري وثقتها في آفاق نمو قطاع الصناعات الدوائية.

وتتمتع شركة إيست فارما بمحفظة دوائية تغطي مراحل متعددة من سلسلة الإنتاج، بدءًا من المواد الفعالة الدوائية وصولًا إلى المستحضرات الدوائية تامة الصنع، كما تشمل منتجاتها وحلولها العلاجية عددًا من المجالات الطبية، من بينها أمراض الجهاز العصبي والأورام وطب العيون وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية وأمراض القلب والمناعة.

وتأتي هذه الشراكة في سياق الجهود الرامية إلى دعم استدامة الإنتاج الدوائي في مصر، وتعزيز القدرات الصناعية، وتوسيع فرص التصنيع والتصدير، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الدوائية المصرية، ودعم قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية، وتعزيز الأمن الدوائي على المدى الطويل.

الصناعة التصدير صناعة السيارات مستلزمات الإنتاج الأسواق الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

كيم جونج أون وابنته

ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

كابلات الإنترنت البحرية

طوارئ في قاع البحر .. كيف ينقذ العالم الإنترنت إذا قُطعت كابلات هرمز؟

احمد خالد

رجلي سايبة خالص.. أحمد خالد يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الزمالك وبترول أسيوط .. فيديو

ترشيحاتنا

جانب من الاحتفالية

«حدث في أكتوبر».. المسرح القومي يستعيد ملحمة النصر في أولى أمسيات «صالون حكايات المسرح»

سعيد الشيمي

قبل تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي.. سعيد شيمي نصف قرن من الإبداع في صناعة الصورة السينمائية

مها سليم

مها سليم تحذر من استغلال اسمها واسم شركتها

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك

طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك
طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك
طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد