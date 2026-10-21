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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

راندا مصطفى: الحماية الاجتماعية أمن قومي.. ونسعى لضم أسر جديدة للدعم

راندا مصطفى
راندا مصطفى
البهى عمرو

أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن ملف الحماية الاجتماعية من أهم الملفات، وأنه يمثل أمنًا قوميًّا، مشيرة إلى أنه منذ عام 2014، هناك دعم كبير وتمكين للأسر.

وأضافت خلال كلمتها بجلسة بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن هناك عملًا كبيرًا يتم بخصوص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروعات دعم المسنين، وما يحدث في تكافل وكرامة، وتوصيل الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

ولفتت إلى أنها ترى ما يتم، وأنها تأمل في زيادة الحماية خلال الفترة المقبلة، وأن يكون هناك ضم لأسر جديدة ليشملها الدعم.

وأشارت إلى ضرورة تقديم الدعم للأسر من خلال مساعدتها على إقامة مشروعات، بدلًا من الحصول على دعم مالي فقط، موضحة أن هناك مشروعات تُنفذ، منها تربية الدواجن، وأن حزب حماة الوطن يدعم مشروعات صغيرة كثيرة.

وأوضحت أن السيدة تقدم المشروع الذي ترغب في تنفيذه، وأن حزب حماة الوطن يدعمها، مشيرة إلى أن هناك مشروعات كثيرة تُنفذ في القرى والمحافظات.


وفي خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ تواصل فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور وزير التموين،ومن تقديم الإعلامي محمد علي خير.

قال عمرو شهاب، موفد قناة إكسترا نيوز من العاصمة الجديدة، إن الجلسة الرئيسية الأولى لليوم الثالث في منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، المخصصة لمناقشة ملف أمن الوطن والمواطن، تشهد حضور عدد من الوزراء والقيادات والمسؤولين، من بينهم وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والمالية، إلى جانب قيادات أمنية ومسؤولين من مختلف أجهزة الدولة.

وأشار خلال مداخلة مع الإعلامية حور محمد، على قناة إكسترا نيوز، إلى أن فعاليات اليوم الثالث تأتي استكمالًا للنقاشات التي شهدها المنتدى خلال اليومين الماضيين، إذ تناول اليوم الأول ملفات الإنسان والتعليم والثقافة والقيم والشباب والرياضة، فيما ركزت جلسات اليوم الثاني على قضايا التنمية الحضرية والعمرانية في مصر.

وأضاف موفد «إكسترا نيوز» أن المنتدى شهد خلال اليومين الماضيين طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تقدم بها الشباب والمشاركون، من خلال ورش العمل والموائد المستديرة والجلسات النقاشية، مشيرًا إلى أن عددًا من هذه الأفكار جرى تناوله ومناقشته، مع العمل على وضع جداول زمنية ومقترحات تنفيذية لتحقيق الأهداف المطروحة.

ولفت إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من الجلسات أتاحت مناقشة الأفكار والمقترحات المطروحة، مؤكدًا أن إتاحة المعلومات الصحيحة والبيانات الرسمية للمواطنين تمثل أحد المحاور المهمة للنقاش، بما يساعد على تقييم السياسات العامة والتعرف إلى نتائجها وتحديات تنفيذها.

وأكد شهاب أن الحضور ضم فئات متنوعة من المجتمع، من بينهم الشباب والخبراء والمتخصصون وذوو الإعاقة، الذين شاركوا بأفكار ومساهمات في المناقشات المختلفة.

راندا مصطفى مجلس النواب النواب منتدى مصر منتدى مصر 2026

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