بسلاح أبيض.. ولي أمر يعتدي على مدير مدرسة بالمنوفية

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية، يفيد بتعرض وائل عبد العظيم، مدير مدرسة طنبدى الابتدائية الجديدة بمركز شبين الكوم، للاعتداء من جانب ولي أمر باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث استدعت حالته إجراء غرزتين.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، باسم خميس رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية عبد الرحمن الديب ورئيس اللجنة النقابية بشبين الكوم، بالتوجه لمساندة المعلم والاطمئنان على حالته الصحية، كما وجه بتكليف محامي النقابة الفرعية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأوضح رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية أن الواقعة بدأت عندما تعدى ولي الأمر على إحدى العاملات بالمدرسة، فتدخل مدير المدرسة على الفور للتعامل مع الموقف، ونشبت مشادة كلامية بينهما، أقدم على أثرها ولي الأمر على إخراج سلاح أبيض والاعتداء به على مدير المدرسة، ما أسفر عن إصابته.

وتتابع النقابة العامة للمهن التعليمية تداعيات الواقعة، من خلال النقابة الفرعية بالمنوفية واللجنة النقابية بمركز شبين الكوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المعلم، وتقديم الدعم والمساندة له في مواجهة الاعتداء الذي تعرض له أثناء تأدية مهام عمله.