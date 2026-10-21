رئيس جامعة قناة السويس يتابع حالة طالبة بكلية الحاسبات والمعلومات بعد تعرضها لحادث سير

أجرى الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، زيارة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي، لمتابعة الحالة الصحية لطالبة بالفرقة الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات، تعرضت صباح اليوم لحادث سير أثناء توجهها إلى الجامعة، إثر اصطدام دراجة بخارية بها.

واطمأن رئيس الجامعة على الحالة الصحية للطالبة وقائد الدراجة البخارية، وتأكد من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وتقديم الإسعافات الطبية لهما.

كما وجّه الدكتور محمد عمرو، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بمتابعة حالتيهما والتقارير الطبية الخاصة بهما أولًا بأول، للاطمئنان على تطورات وضعهما الصحي.

ووجّه الدكتور ناصر مندور بنقل الطالبة إلى غرفة خاصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لحين وصول والدها، نظرًا لكونها طالبة مغتربة.

وقد تلقت الطالبة الإسعافات اللازمة إثر إصابتها بجرح في الرأس، وهي في حالة صحية جيدة ووعي تام، وكذلك قائد الدراجة البخارية.

وتؤكد الجامعة عدم صحة ما تردد بشأن وفاة الطالبة، وتناشد المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمصداقية والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر المعلومات، تجنبًا لتداول الشائعات وإثارة القلق بين الطلاب وأسرهم.