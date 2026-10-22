لاتفيا تعرب عن تضامنها مع فرنسا عقب تحطم مقاتلة فرنسية خلال طلعة تدريبية

أعربت وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا، بايبا برازي، عن تضامن بلادها مع فرنسا عقب تحطم مقاتلة فرنسية من طراز "ميراج 2000 دي" خلال طلعة تدريبية شمال شرقي فرنسا.

وقالت برازي - في تدوينة على منصة "إكس" - "أتقدم بأحر التعازي في أعقاب الحادث المأساوي الذي تعرضت له طائرة "ميراج 2000 دي"، أفكاري مع عائلة الطيار الذي فقد حياته، وكذلك مع مساعده المفقود".

وكانت وزارة الجيوش الفرنسية قد أعلنت أمس /الأربعاء/ أن الطائرة تحطمت في منطقة روجيه فيل بمقاطعة مورت وموزيل، شرقي فرنسا، فيما عثر على جثة أحد أفراد طاقمها، بينما لا يزال البحث متواصلا للعثور على فرد الطاقم المفقود.

وتعد "ميراج 2000 دي" طائرة مقاتلة متعددة المهام تابعة للقوات الجوية الفرنسية، وهي طائرة ذات مقعدين، وتستخدم في العمليات الجوية التقليدية.