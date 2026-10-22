الطيران الحربي يشن 3 غارات على مواقع للفصائل اليمنية في صبر الموادم جنوبي تعز

أفادت مصادر إعلامية يمنية بأن الطيران الحربي شن ثلاث غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات تابعة للفصائل اليمنية في منطقتي ذي البرح والصراري بمديرية صبر الموادم، جنوبي محافظة تعز.

وتأتي الغارات في ظل تصاعد المواجهات الميدانية بين القوات الحكومية اليمنية والفصائل اليمنية في عدد من جبهات محافظة تعز، لا سيما في المناطق الجنوبية ومحيط جبل صبر، حيث تتواصل العمليات العسكرية ومحاولات التقدم والسيطرة على مواقع ميدانية.

وكانت القوات الحكومية قد أعلنت، في 18 أكتوبر الجاري، تحقيق تقدم في منطقتي الصنمات والصراري بجبهة صبر، عقب هجوم استهدف مواقع للفصائل اليمنية، بالتزامن مع غارات جوية طالت تجمعات في تبة الضنين ومدرات شمال غربي مدينة تعز.

ولم تتوافر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن الغارات المذكورة.

