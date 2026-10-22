رئيس جامعة كفر الشيخ: زيارة طلابنا لصروح العاصمة الإدارية توسع مداركهم تجاه مشروعات التنمية الشاملة

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور يحيى زكريا عيد، اليوم /الخميس/، أن مشاركة طلاب الجامعة في ملتقى شباب الجامعات وفعاليات "منتدى مصر 2026" -بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي- تأتي انطلاقاً من إيمان الجامعة بأهمية بناء شخصية الطالب على أسس متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي، والوعي الوطني، والقدرة على الابتكار والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

وأوضح رئيس الجامعة -في بيان أصدرته الجامعة اليوم تحت رعاية وإشراف عميد كلية الزراعة والمنسق العام للأنشطة الطلابية الدكتور رشدي شوقي العدوي- أن الانفتاح على المؤسسات الوطنية والمشروعات القومية يوسع مدارك الطلاب ويعزز قدرتهم على استيعاب متطلبات التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أشار الدكتور رشدي شوقي العدوي إلى أن مشاركة وفد الجامعة تمثل تجربة توعوية ثرية، حيث تضمن برنامج الملتقى زيارات ميدانية لصروح العاصمة الإدارية الجديدة شملت: مدينة المعرفة، ووكالة الفضاء المصرية، ومركز معلومات مجلس الوزراء، ومدينة الفنون والثقافة، ومسجد مصر، وكاتدرائية ميلاد المسيح.

وأضاف المنسق العام أن الطلاب شاركوا كذلك في جلسة حوارية موسعة مع وزيري التخطيط والاستثمار؛ للتعرف على الرؤى المطروحة بشأن التنمية الاقتصادية، واختتموا التجربة بحضور الفعاليات الرئيسية للمنتدى بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الدولة، مما أسهم في ربط معارفهم الأكاديمية بواقع التنمية الشاملة.