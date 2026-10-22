قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«صفرنا مستحقات الشركاء الأجانب».. أبرز رسائل الرئيس السيسي بجلسة «مسيرة الطاقة»
بوابة أوروبا.. ملتقى مصري ألماني أوروبي لدعم فرص العمل والهجرة النظامية
الفصائل اليمنية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعوديِة الرياض
إصابة عدد كبير من العمال في تصادم سيارة ملاكي مع تريسكلين بطريق الفيوم
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار متفاوتة الشدة غدا .. وحرارة تصل إلى 35 درجة بالصعيد
مفتي لبنان: مبادرة شيخ الأزهر خطوة دينية وأخلاقية وإنسانية شجاعة تحتاج إلى التجاوب معها لإنهاء الحروب بالمنطقة
مهيب عبد الهادي يهاجم عموتة: مينفعش تعمل كده مع نجم بحجم وائل جمعة
حجم الاستثمارات 5 تريليونات جنيه.. الكهرباء: الدولة أولت قطاع الطاقة اهتماما خاصا منذ 2014
مصر وكازاخستان ترسمان خريطة توسيع الشراكة .. من التجارة وأمن المياه إلى دعم الدولة الفلسطينية
هل تسقط الأمطار خلال الأيام المقبلة؟.. حالة الطقس وموعد شتاء 2026
وزير الكهرباء يستعرض مسيرة تطوير وتنمية قطاع الكهرباء منذ 2014 وسيناريوهات مواجهة أزمة الطاقة
سامح فهمي لصدى البلد: عدد السكان يستنزف الإنتاج وقرار تثبيت أسعار البنزين شجاع| حوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة كفر الشيخ: زيارة طلابنا لصروح العاصمة الإدارية توسع مداركهم تجاه مشروعات التنمية الشاملة

رئيس جامعة كفر الشيخ: زيارة طلابنا لصروح العاصمة الإدارية توسع مداركهم تجاه مشروعات التنمية الشاملة
رئيس جامعة كفر الشيخ: زيارة طلابنا لصروح العاصمة الإدارية توسع مداركهم تجاه مشروعات التنمية الشاملة
أ ش أ

 أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور يحيى زكريا عيد، اليوم /الخميس/، أن مشاركة طلاب الجامعة في ملتقى شباب الجامعات وفعاليات "منتدى مصر 2026" -بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي- تأتي انطلاقاً من إيمان الجامعة بأهمية بناء شخصية الطالب على أسس متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي، والوعي الوطني، والقدرة على الابتكار والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

وأوضح رئيس الجامعة -في بيان أصدرته الجامعة اليوم تحت رعاية وإشراف عميد كلية الزراعة والمنسق العام للأنشطة الطلابية الدكتور رشدي شوقي العدوي- أن الانفتاح على المؤسسات الوطنية والمشروعات القومية يوسع مدارك الطلاب ويعزز قدرتهم على استيعاب متطلبات التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أشار الدكتور رشدي شوقي العدوي إلى أن مشاركة وفد الجامعة تمثل تجربة توعوية ثرية، حيث تضمن برنامج الملتقى زيارات ميدانية لصروح العاصمة الإدارية الجديدة شملت: مدينة المعرفة، ووكالة الفضاء المصرية، ومركز معلومات مجلس الوزراء، ومدينة الفنون والثقافة، ومسجد مصر، وكاتدرائية ميلاد المسيح.

وأضاف المنسق العام أن الطلاب شاركوا كذلك في جلسة حوارية موسعة مع وزيري التخطيط والاستثمار؛ للتعرف على الرؤى المطروحة بشأن التنمية الاقتصادية، واختتموا التجربة بحضور الفعاليات الرئيسية للمنتدى بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الدولة، مما أسهم في ربط معارفهم الأكاديمية بواقع التنمية الشاملة.

رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور يحيى زكريا عيد ملتقى شباب الجامعات منتدى مصر 2026 الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الدواجن

بعد ارتفاع الكتكوت.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

مودي شلاطة

شلاطة: أحلم بتمثيل منتخب مصر.. واللعب للأهلي أو الزمالك أمنيتي

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

دعاء الرزق

دعاء الرزق والفرج القريب.. ردد أجمل الأدعية بعد أذان صلاة الفجر

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

ترشيحاتنا

منتدى مصر

رئيس جهاز مستقبل مصر: استصلاح 4 ملايين فدان خلال أقل من 12 عامًا

الآباء الكهنة

الأنبا بشارة يختتم الرياضة الروحية للكهنة بتوجيهات رعوية للفترة المقبلة

سلطنة عمان وبريطانيا توقعان على خطابي نوايا في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي في التعليم

سلطنة عمان وبريطانيا توقعان على خطابي نوايا في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي في التعليم

بالصور

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد