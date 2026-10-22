رئيس التشيك: الاتحاد الأوروبي بحاجة للوحدة وتحديد موقفه التفاوضي بشأن أوكرانيا

قال رئيس التشيك بيتر بافل، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحد وأن يتم تمثيله بشكل موحد في محادثات السلام الأوكرانية.

وأضاف "بافل" في تصريحات إعلامية خلال زيارته الحالية إلى ألمانيا، أن أوروبا بحاجة إلى التغيير لتتجنب فقدان أهميتها، وإلى تحديد موقفها التفاوضي الخاص بها وتعيين شخص أو مجموعة تمثلها في محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك حسبما نقل راديو "براغ الدولي".

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لا يأخذان أوروبا على محمل الجد لأنهم يرونها منقسمة وبطيئة في اتخاذ القرارات، مضيفا أنه، وفق رأيه، من الممكن إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتفاوض عبر عرض احتمال استعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية في المستقبل، بشرط التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.