محمد السويدي: البيروقراطية وتغير السياسات يعوقان الاستثمار الصناعي في مصر

أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن مصر تمتلك مقومات طبيعية تجعلها جاذبة للاستثمار الصناعي، مشددًا على أن الصناعة تمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل المستدامة.

جاء ذلك خلال جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، التي أدارتها الإعلامية لميس الحديدي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، اليوم الأربعاء، حيث استعرض السويدي عددًا من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، من بينها البيروقراطية، وبطء تنفيذ القرارات الحكومية، وتغير السياسات والاستراتيجيات مع تغيير الوزراء.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أهمية وجود سياسة صناعية واضحة ومستقرة تستجيب لاحتياجات القطاع الخاص، موضحًا أن الاعتماد المستمر على عقد اللقاءات مع الوزراء لحل المشكلات الفردية لا يمثل بديلًا عن وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المصنعين، بما يضمن تهيئة بيئة مناسبة للتوسع في الإنتاج والاستثمار.

وشدد على ضرورة تفعيل القوانين الداعمة للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن بعض القرارات والإجراءات قد تعوق تحقيق الأهداف المرجوة من التشريعات، خاصة فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التشغيل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتطرق إلى الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، والتي تشمل المناطق «أ» و«ب»، موضحًا أن الحكومة أصدرت قرارًا لاحقًا بقصر الاستفادة من الإعفاءات على 7 قطاعات صناعية فقط، معتبرًا أن محددات الإعفاءات قد تمثل عائقًا أمام المستثمرين، رغم استهداف القانون دعم التشغيل واستغلال الطاقات الإنتاجية وتحقيق التنمية في مختلف أنحاء مصر.