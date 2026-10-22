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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في لفتة إنسانية.. محافظ الفيوم يشارك أحد العاملين بالخدمات المعاونة فرحة زفاف نجله.. صور

محافظ الفيوم يشارك أحد العاملين بالخدمات المعاونة فرحة زفافهم
محافظ الفيوم يشارك أحد العاملين بالخدمات المعاونة فرحة زفافهم

في أجواء سادتها الفرحة والمشاعر الإنسانية لبّى الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم دعوة أحد العاملين بالمحافظة في الخدمات المعاونة لحضور حفل زفاف نجله وذلك في إطار حرصه على مشاركة أبناء المحافظة مناسباتهم السعيدة وتعزيز التواصل معهم.


محافظ الفيوم يُهنئ العروسين

وشهد حفل الزفاف حضور الدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم ولفيف من أهالي العروسين الذين حرصوا على مشاركة الأسرة فرحتها بهذه المناسبة وقدم محافظ الفيوم التهنئة للعروسين متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة ومستقرة يسودها الحب والمودة والرحمة وأن يرزقهما الله التوفيق والسعادة في حياتهما المقبلة كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع العروسين في أجواء اتسمت بالبهجة والود وعكست تقديره للمشاركة في المناسبات الاجتماعية لأبناء المحافظة.


التواصل مع المواطنين وتعزيز الروابط الإنسانية

وأكد الدكتور محمد هانئ غنيم أن مشاركته المواطنين مناسباتهم السعيدة تأتي انطلاقا من إيمانه بأهمية التواصل المباشر معهم والوجود بينهم في مختلف المناسبات بما يعزز الروابط الإنسانية والاجتماعية ويؤكد الاهتمام بالجوانب الإنسانية في التعامل مع أبناء المجتمع وأوضح أن الاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية يمثل جزءا أصيلا من مسؤولية العمل العام إلى جانب متابعة الملفات التنموية والخدمية والعمل على تلبية احتياجات المواطنين.


التكافل والتراحم أساس تماسك المجتمع

وأضاف محافظ الفيوم أن إدخال البهجة إلى قلوب المواطنين وترسيخ قيم التكافل والتراحم والتلاحم المجتمعي يمثل جانبا مهما من المسؤولية المجتمعية ويسهم في تعزيز روح الانتماء والتعاون بين أبناء المجتمع وأشار إلى أن التواصل الإنساني ومشاركة المواطنين أفراحهم ومناسباتهم يعكسان أهمية الروابط الاجتماعية في بناء مجتمع متماسك تسوده المحبة والتقدير المتبادل بين أفراده.

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