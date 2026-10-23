قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة واعتقال خطيب الأقصى و3 آخرين بالخليل
الخارجية الألمانية: اضطرابات الملاحة قد تؤدي إلى مجاعة في دول الجنوب العالمي
المالية: خفضنا الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 6 مليارات دولار خلال 3 سنوات
نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
فرنسا تتأهب.. إغلاق شركات ومعارض كبرى قبل "سبت الغضب"
نتنياهو يتوعد بتدمير حي فلسطيني في الخليل وإخلاء سكانه.. ماذا حدث؟
وزير المالية: وفرنا 7 إلى 8 مليارات جنيه بعد ترشيد استهلاك الغاز والوقود 20%
مع هبوب العاصفة أوستن.. إلغاء رحلات جوية في بريطانيا
رابط موقع تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق
مصرع 12 شخصا وإصابة 20 آخرين في تصادم حافلتين جنوب غربي باكستان
موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الاتحاد الياباني: الوضع الأمني قد يعطل استضافة السعودية لكأس آسيا

كأس آسيا
كأس آسيا
مجدي سلامة

قال تسونياسو مياموتو، رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن الوضع الأمني الراهن في السعودية يجعل من الصعب استضافة كأس آسيا المقررة العام المقبل وفق جدولها الزمني الحالي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت ألغيت أو أرجئت فيه عدة فعاليات رياضية كبرى في السعودية بسبب تصاعد هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، ما أثار شكوكا بشأن إمكانية إقامة البطولة القارية في موعدها المقرر بين السابع من يناير والخامس من فبراير من العام المقبل.

وقال مياموتو للصحفيين خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في طوكيو: "استنادا إلى ما تابعته في الأخبار، لا يزال الوضع الأمني غير مستقر، لذلك لا أعتقد في هذه المرحلة أن استضافة كأس آسيا هناك ستكون مهمة سهلة".

وأضاف: "عقدت للتو اجتماعا مع الجانب السعودي، وأكدوا أن الأولوية القصوى لديهم تتمثل في ضمان سلامة اللاعبين والجماهير وكل من سيحضر البطولة".

وتابع: "كما أوضحوا أنهم سيعملون بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتحديد ما إذا كان بالإمكان المضي قدما في إقامة البطولة، وأشاروا إلى أن اتخاذ قرار في هذا الشأن سيستغرق بعض الوقت".

وكان الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قال الأسبوع الماضي إن تأجيل البطولة إلى عام 2028 لا يزال خيارا مطروحا إذا دعت الحاجة، قبل أن تؤكد اللجنة المحلية المنظمة لاحقا التزامها بالجدول الزمني الأصلي للبطولة.

رئيس الاتحاد الياباني السعودية لكأس آسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

ترشيحاتنا

صحة الشرقية

لأول مرة إجراء عملية دقيقة لاستئصال تضخم البروستاتا بالمنظار ثنائي القطب بمستشفى القنايات بالشرقية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يسلم 9 عقود عمل لذوي الهمم بالتعاون مع مديرية العمل

صالون الثقافة الجماهيرية

صالون الثقافة الجماهيرية يحتفي بالعيد القومي لمحافظة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد