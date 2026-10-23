كايا كالاس تبحث في لاهاي دعم الاتحاد الأوروبي للعدالة الدولية ومحاسبة المسئولين عن الجرائم

تجري الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم /الجمعة/، مباحثات رفيعة المستوى في مدينة لاهاي الهولندية، تتناول دعم الاتحاد الأوروبي للعدالة الدولية.

وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن كالاس استهلت زيارتها بالتوجه إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، حيث التقت رئيس الوكالة مايكل شميد.

ومن المقرر أن تلتقي كالاس، بعد ظهر اليوم، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، ومسجل المحكمة أوسفالدو زافالا جيلر، في إطار مشاوراتها بشأن دعم العدالة الدولية.

كما تشمل الزيارة التوجه إلى سجل الأضرار التابع لمجلس أوروبا بشأن أوكرانيا، المعني بتوثيق الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب.