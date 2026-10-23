قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسابقة 30 ألف معلم 2027.. موعد وشروط إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين والفئات المستحقة
الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة الغربي السوري ويغلق عدة طرق
ميلانيا ترامب: وقف إطلاق النار في مدينة أوكرانية لتسهيل دخول المساعدات وإجلاء المدنيين
الجيش الباكستاني: مقتل 10مسلحين خلال عمليات أمنية في إقليم بلوشستان
مخدرات على ناقلة نفط.. إندونيسيا: ضبط 1.16 طن «كيتامين» و8 من طاقم السفينة
محامي الأمن القومي الأمريكي لـ صدى البلد: ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران قد تشعل حربا إقليمية شاملة
مصرع 16 شخصًا وإصابة 76 آخرين جراء زلزال بقوة 7 درجات في التبت الصينية
مراسلة القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تمنعنا من دخول القدس وتسمح للمستوطنين
الأهلي يهزم هليوبوليس 36-24 في دوري كرة اليد
هجوم مسلح على جنازة في الأردن يُسقط 6 قتلى ويصيب 28 بمحافظة الكرك
استشهاد فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة واعتقال خطيب الأقصى و3 آخرين بالخليل
الخارجية الألمانية: اضطرابات الملاحة قد تؤدي إلى مجاعة في دول الجنوب العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كايا كالاس تبحث في لاهاي دعم الاتحاد الأوروبي للعدالة الدولية ومحاسبة المسئولين عن الجرائم

كايا كالاس
كايا كالاس

تجري الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم /الجمعة/، مباحثات رفيعة المستوى في مدينة لاهاي الهولندية، تتناول دعم الاتحاد الأوروبي للعدالة الدولية.

وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن كالاس استهلت زيارتها بالتوجه إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، حيث التقت رئيس الوكالة مايكل شميد.

ومن المقرر أن تلتقي كالاس، بعد ظهر اليوم، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، ومسجل المحكمة أوسفالدو زافالا جيلر، في إطار مشاوراتها بشأن دعم العدالة الدولية.

كما تشمل الزيارة التوجه إلى سجل الأضرار التابع لمجلس أوروبا بشأن أوكرانيا، المعني بتوثيق الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب.

الممثلة العليا كايا كالاس مدينة لاهاي الهولندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

ترشيحاتنا

المتهم

عطل المرور .. القبض على سائق ميكروباص في الأقصر

المتهم

بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخلة على صفحتها

المتهم

انتحل صفة سيدة.. القبض على شخص نشر صورا وفيديوهات مخلة على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد