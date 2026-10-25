اعتقالات في برشلونة بعد نهب متاجر وإشعال حرائق في احتجاجات ضد النظام

اعتقلت السلطات الإسبانية 100 شخص في برشلونة، بعدما أقدم متظاهرون ملثمون شاركوا في مسيرة مناهضة للنظام على نهب متاجر وإضرام النار في تجهيزات الشوارع بمحيط ساحة كتالونيا وسط المدينة مساء السبت.

وقالت نوريا بارلون، وزيرة الداخلية في إقليم كاتالونيا، إن نحو 25% من الموقوفين قاصرون، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 30 حريقاً، وتعرّض 14 متجراً للتخريب والنهب في منطقة تعد مقصداً رئيسياً للسياح والمتسوقين نهاية الأسبوع.

Protesters in Barcelona, Spain looted shops and set fire to street furniture around the city’s central Plaza de Catalunya in an anti-establishment rally on Saturday. Europe is facing a wave of public anger, with demonstrators protesting over housing and living costs across the continent, including in France, Albania, Belgium and Italy. — CBS News (@CBSNews) October 25, 2026

دعوات عبر السوشيال ميديا تحت شعار "الطلاب الغاضبون"

وأوضحت السلطات أن الدعوة للتظاهر جاءت عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار حركة "ضد النظام"، واستخدمت وسم "Institut Indignats"، وهو ترجمة لحركة "Lycees Indignes" الفرنسية التي حشدت طلاب المدارس للاحتجاج في فرنسا خلال الأسابيع الماضية، وتعني "طالب ثانوي غاضب".

وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل أشخاصاً محاصرين داخل متاجر، بينها متجر "إل كورتي إنجليس"، بعد إغلاق أبوابها لمنع النهب، فيما وثّقت مقاطع أخرى متظاهرين ملثمين يرتدون الأسود وهم يحطمون واجهات المحال ويستولون على البضائع وسط تشجيع من متابعين عبر الإنترنت.

من جانبه، توعد عمدة برشلونة، خاومي كولبوني، بأن أعمال التخريب "لن تمر دون عقاب"، مؤكداً أن العواقب القانونية ستطال أولياء أمور القاصرين المتورطين.