عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون ، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون، صباح اليوم ، منطقة سهل الرفيد، الواقعة شمال شرق قرية المغير، إلى الشمال الشرقي من رام الله، كما اقتحم مستوطنون أراضي زراعية غرب قرية كفر مالك، شمال شرق محافظة رام الله والبيرة.

وفي ذات السياق، هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين بالحجارة في منطقة المخرور غرب مدينة بيت جالا، في محافظة بيت لحم.

وأفادت "وفا"، بأن مستوطنين هاجموا المركبات أثناء مرورها في منطقة المخرور، عقب إغلاق منطقة عقبة حسنة الطريق الوحيد للتنقل للريف الغربي، ورشقوها بالحجارة، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين المواطنين .

كما شرعت مجموعات من المستوطنين، اليوم ، بإقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة يطا جنوب الخليل، فيما سرقت مجموعة أخرى 12 رأسا من الأغنام في المنطقة ذاتها.