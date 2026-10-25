قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا تختتم مناورات بحرية مشتركة

أعلنت وزارة الدفاع القبرصية، اختتام المرحلة النهائية للمناورات الجوية والبحرية الرباعية السنوية "يونوميا-7/2026" التي شاركت فيها كل من قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا وأجريت في المياه الواقعة جنوب قبرص.

وقالت الوزارة- في بيان لها اليوم الأحد- إن "يوم كبار الزوار" الخاص بالمناورات أقيم على متن الفرقاطة "ريزو" التابعة للبحرية الإيطالية، حيث تابع وزير الدفاع القبرصي فاسيليس بالماس المرحلة النهائية للعمليات.

كما حضر الفعالية كل من السفير اليوناني كونستانتينوس كولياس والسفيرة الفرنسية كليليا شيفريه كولاكو، والسفيرة الإيطالية أنطونيلا كافالاري، ونائب رئيس الحرس الوطني الميجور جنرال نيوفيتوس باخوليدس.

ومن بين كبار الممثلين العسكريين من الدول المشاركة، نائب قائد القوات الفرنسية في البحر المتوسط ​​الأدميرال البحري ماسكارا أوك، ونائب رئيس قيادة الأسطول اليوناني الأدميرال البحري يوانيس ساراكيس، وقائد الفرقة البحرية الخامسة الإيطالية الأدميرال البحري كريستو سالفاتوري ترايتا.

ووفقاً لوزارة الدفاع القبرصية، تهدف هذه المناورات إلى تعزيز التعاون بين القوات البحرية والجوية المشاركة، وتحسين التنسيق العملياتي والجاهزية، وتطوير القدرة على التخطيط وتنفيذ عمليات مشتركة على المستويين العملياتي والتكتيكي.