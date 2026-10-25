علماء يابانيون يبتكرون بلاستيك سريع التحلل في مياه البحار

طور الباحثون في اليابان بلاستيك سريع التحلل في مياه البحار؛ ما قد يسهم في تقليل المخلفات البحرية المتراكمة في مياه البحار والمحيطات.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم أن علماء جامعة طوكيو بالتعاون مع مؤسسات بحثية أخرى استطاعوا تطوير بلاستيك قابل للتحلل الحيوي مدعم بإنزيمات تمنحه معدل تحلل بحري سريع، دون الحاجة إلى أنواع معينة من الكائنات الدقيقة الموجودة في قاع المحيط.

وأوضح العلماء أن البلاستيك يبدأ في التحلل فور لمسه مياه البحار، وأن التجارب أثبتت تحلله تماما بعد تركه لمدة 5 شهور في قاع البحر على عمق أكثر من 750 مترا، وأنه تحلل 30 مرة أسرع من تجربة شملت بلاستيك قابل للتحلل الحيوي لا يحتوي على إنزيمات التحلل.

وأكد الفريق البحثي أنه يمكن الاستفادة من هذه النتائج في بيئات أخرى أيضا كالجبال و الأنهار، معبرين عن أملهم في تحويل هذه النتائج إلى تطبيقات عملية بشكل يسهم في تخفيف حدة مشكلة التلوث البحري.