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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للإنترنت

الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للإنترنت
الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للإنترنت
أ ش أ

أطلقت الصين اليوم/ الأحد/ صاروخا حاملا من طراز "لونغ مارش-8 أيه" من مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي البلاد، لترسل إلى الفضاء مجموعة من الأقمار الاصطناعية للإنترنت.
و ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصاروخ انطلق في الساعة 10:03 صباحا (بتوقيت بكين) من موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في هاينان.
ودخلت الحمولات التي تمثل المجموعة الـ28 من الأقمار الاصطناعية للإنترنت ذات المدار المنخفض، المدار المحدد مسبقا.

طراز لونغ مارش 8 أيه مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي البلاد مجموعة من الأقمار الاصطناعية للإنترنت

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