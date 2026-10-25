الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للإنترنت

أطلقت الصين اليوم/ الأحد/ صاروخا حاملا من طراز "لونغ مارش-8 أيه" من مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي البلاد، لترسل إلى الفضاء مجموعة من الأقمار الاصطناعية للإنترنت.

و ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصاروخ انطلق في الساعة 10:03 صباحا (بتوقيت بكين) من موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في هاينان.

ودخلت الحمولات التي تمثل المجموعة الـ28 من الأقمار الاصطناعية للإنترنت ذات المدار المنخفض، المدار المحدد مسبقا.