فاطمة الكاشف لصدى البلد: مهرجان نقابة المهن التمثيلية يدعم الشباب ويكرّم نجوم الزمن الجميل.. خاص

أكدت الفنانة فاطمة الكاشف، خلال لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يُعد من المهرجانات المهمة التي تدعم المواهب الشابة وتمنحها الفرصة لإثبات قدراتها، مشيرة إلى حرص المهرجان على تكريم نجوم الزمن الجميل، سواء الراحلين منهم أو الذين ما زالوا بيننا، تقديرًا لمشوارهم الفني وإسهاماتهم في إثراء الحركة الفنية.

وأشادت فاطمة الكاشف باهتمام الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالفنانين وحرصه الدائم على دعم الشباب والاهتمام بأحوال الممثلين، مؤكدة أن هذا الاهتمام يظهر أيضًا من خلال فعاليات المهرجان وحرصه على دعم الأجيال الجديدة.

وعن طموحاتها الفنية خلال الفترة المقبلة، أعربت فاطمة الكاشف عن رغبتها في تجسيد شخصيات مركبة وصعبة، تتطلب منها قدرًا كبيرًا من التحضير والأداء المختلف، موضحة أنها تتمنى تقديم شخصية مريضة نفسيًا، إلى جانب تجسيد شخصية سيدة من ذوي الهمم، بما تحمله هذه الأدوار من تحديات إنسانية وفنية.

وأضافت أنها تتطلع إلى تقديم أعمال وشخصيات تحمل رسائل هادفة، وتناقش قضايا اجتماعية مهمة تمس المجتمع، مؤكدة حرصها على اختيار الأدوار التي تترك أثرًا لدى الجمهور وتقدم مضمونًا إنسانيًا واجتماعيًا مؤثرًا.



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