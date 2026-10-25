7 شهداء وعدة إصابات بنيران وقصف للاحتلال على عدة مناطق في غزة

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم إصابات خطيرة، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن حمدان سلمان أبو عمرة، جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال على منطقة المزرعة شرق دير البلح، وسط القطاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما استشهد المواطن فوزي سالم السواركة، وأصيب عدد من المواطنين، بينهم إصابات خطيرة، جراء استهداف الاحتلال للمواطنين على شارع الرشيد قرب مستشفى حمد شمال القطاع.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، استشهد الشقيقان علاء أحمد أبو زايد ونبيل أحمد أبو زايد، وأصيب 4 مواطنين، بينهم طفل، جراء قصف الاحتلال محيط سجن أصداء، وكانت إحدى الإصابات خطيرة.

وفي مدينة غزة، استشهد ثلاثة مواطنين هم أشرف دحلان وشادي أبو عطايا وسامي بارود، جراء استهداف الاحتلال الجامعة الإسلامية، فيما أصيب عدد من المواطنين، بينهم إصابات خطيرة، جراء استهداف مجموعة من المواطنين داخل حرم الجامعة.

وفي شمال القطاع، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في القدم بمنطقة الفالوجا.