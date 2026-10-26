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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يتحدى صيامه التهديفي خارج الأرض في مواجهة طرابزون وريزي سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

يستعد محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، لخوض مواجهة جديدة في الدوري التركي، عندما يحل فريقه ضيفًا على تشايكور ريزي سبور، في السابعة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة، في مباراة يسعى خلالها النجم المصري لاستعادة بريقه التهديفي خارج ملعبه، ومواصلة تقديم عروضه القوية خلال الموسم الجاري.

ويدخل طرابزون سبور المباراة بطموح تحقيق فوز جديد يعزز موقعه بين فرق المقدمة، إذ يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 16 نقطة، بينما يأتي تشايكور ريزيسبور في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، ما يزيد من أهمية المواجهة لكلا الفريقين.

محمد صلاح يبحث عن هدفه الأول خارج الديار منذ الجولة الثالثة

يتطلع محمد صلاح إلى إنهاء غيابه عن التسجيل في المباريات الخارجية، بعدما نجح في إحراز 8 أهداف في الدوري التركي، لكنه لم يهز الشباك خارج ملعب فريقه منذ الجولة الثالثة، حين خسر طرابزون سبور أمام آمد سبورتيف بنتيجة 2-1.

ويقدم النجم المصري مستويات لافتة على ملعب طرابزون سبور، بعدما سجل في المباريات الأربع التي خاضها الفريق أمام باشاك شهير وجينتشلربيرليغي وجالاتا سراي وبشكتاش.

وسجل صلاح هدفين في شباك باشاك شهير، وأضاف هدفًا أمام جينتشلربيرليغي، و3 أهداف خلال مواجهة جالاتا سراي، قبل أن يسجل هدفًا أمام بشكتاش، ليصل رصيده إلى 7 أهداف على ملعب فريقه، إلى جانب تمريرتين حاسمتين.

على الجانب الآخر، لم يتمكن النجم المصري من التسجيل خلال المباريات الخارجية أمام قاسم باشا وقونيا سبور وسامسون سبور، وهو ما يجعل مواجهة ريزيسبور فرصة جديدة أمامه لكسر هذه السلسلة، ومواصلة تعزيز أرقامه التهديفية هذا الموسم.

طرابزون سبور يستهدف تعزيز موقعه بين الكبار

يسعى طرابزون سبور إلى استغلال مواجهة ريزيسبور لحصد ثلاث نقاط ثمينة، ومواصلة الزحف نحو المراكز الأولى في جدول الترتيب، قبل فترة التوقف الدولي المقررة في نوفمبر.

ويأمل الفريق في الاستفادة من الحالة التهديفية التي يعيشها محمد صلاح، خاصة مع تألقه اللافت على ملعبه، من أجل العودة بنتيجة إيجابية من خارج الديار ومواصلة المنافسة بقوة خلال الموسم الحالي.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية في ظل البرنامج المزدحم الذي ينتظر طرابزون سبور خلال الفترة المقبلة، حيث يخوض مباراتين متتاليتين على ملعبه عقب مواجهة ريزيسبور.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق مع غازي عنتاب في الدوري التركي، قبل خوض مواجهة أوروبية أمام فرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي، على أن يختتم مبارياته قبل التوقف الدولي بمواجهة ألانيا سبور خارج ملعبه.

ويطمح طرابزون سبور إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذه المواجهات، بما يدعم مسيرته في الدوري والمنافسات الأوروبية، فيما تتجه الأنظار إلى محمد صلاح، الذي يأمل في مواصلة هز الشباك وإثبات قدرته على صناعة الفارق داخل ملعب فريقه وخارجه.

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